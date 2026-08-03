Plazo fijo en agosto: cuánto se gana con $2 millones y qué interés paga cada banco

REDACCIÓN ELONCE
El plazo fijo en agosto mantiene diferencias entre bancos y según el canal utilizado. Con $2 millones depositados durante 30 días, el rendimiento puede superar los $31.000. Las tasas informadas llegan hasta el 19,5% anual.
El plazo fijo en agosto continúa entre las alternativas tradicionales utilizadas por los ahorristas que buscan obtener un rendimiento sobre sus pesos. Las entidades financieras ofrecen diferentes tasas para depósitos a 30 días y, en algunos casos, también existen diferencias según la operación se concrete en una sucursal o mediante canales electrónicos.
Actualmente, las tasas nominales anuales (TNA) informadas por los principales bancos se ubican entre el 16% y el 19,5%. De esta manera, los rendimientos mensuales quedaron considerablemente por debajo de los registrados durante los períodos de inflación más elevada, cuando las entidades llegaron a ofrecer tasas superiores al 100% anual.
Entre las opciones relevadas, Banco Provincia de Buenos Aires y Banco Macro aparecen con una TNA del 19,5%, mientras que Banco Nación ofrece un 19%. BBVA Argentina se ubica en 18,5%. Las condiciones pueden modificarse, por lo que resulta conveniente consultar la tasa vigente antes de constituir el depósito.
Cuánto paga cada banco por un plazo fijo
Según las tasas informadas al Banco Central, Banco Galicia y Banco Credicoop ofrecen una TNA del 17,5%, mientras que ICBC se posiciona en 17,2%. Banco Ciudad y Banco Hipotecario presentan una tasa del 17% anual.
En tanto, Banco Santander y Banco Patagonia ofrecen una TNA del 16%. Las diferencias entre entidades adquieren mayor relevancia cuanto más elevado sea el capital invertido o cuando el ahorrista renueva sucesivamente el depósito junto con los intereses obtenidos.
El plazo fijo tradicional mantiene como característica que permite conocer de antemano el rendimiento que tendrá la colocación al vencimiento. Entre las alternativas disponibles, el depósito a 30 días continúa siendo uno de los más utilizados, dado que corresponde al período mínimo habitual para este tipo de inversión.
Cuánto dejan $2 millones en 30 días
Para observar el rendimiento en números concretos, una persona que disponga de $2.000.000 puede tomar como referencia las condiciones ofrecidas por Banco Nación. El resultado dependerá, además de la tasa aplicada, del canal elegido para constituir el plazo fijo.
Según el ejemplo informado, si los $2 millones se depositaran durante 30 días mediante una operación realizada en una sucursal bancaria, el rendimiento alcanzaría los $25.479,45. Al finalizar el período, el ahorrista tendría un capital total de $2.025.479,45.
En cambio, si la misma colocación se efectuara electrónicamente, desde un teléfono celular o una computadora, la ganancia ascendería a $31.232,88. Así, al vencimiento se recuperarían $2.031.232,88 entre capital e intereses.
Qué tener en cuenta antes de invertir
La diferencia muestra la importancia de verificar no solamente qué banco ofrece la mayor tasa, sino también las condiciones establecidas para cada modalidad de contratación, publicó Uno. Algunas entidades aplican tasas diferentes para operaciones presenciales y electrónicas.
Asimismo, las tasas pueden cambiar de acuerdo con las decisiones comerciales de cada banco y las condiciones financieras. Por ese motivo, antes de realizar un plazo fijo resulta necesario consultar el porcentaje actualizado ofrecido por la entidad elegida.