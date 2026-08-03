Nuevos precios para los biocombustibles: qué impacto podrían tener en los surtidores

La Secretaría de Energía actualizó los precios mínimos de los biocombustibles destinados a la mezcla obligatoria con las naftas y el gasoil. Los incrementos llegan hasta el 4% y regirán durante agosto o hasta que sean reemplazados por nuevos valores.

La medida fue oficializada este lunes mediante las resoluciones 188/2026 y 189/2026, publicadas en el Boletín Oficial.

La actualización se produce después del ajuste parcial aplicado a los impuestos sobre los combustibles. Ambos factores podrían presionar sobre los costos de producción, aunque por el momento no fue confirmado un traslado directo a los precios de las naftas y el gasoil.

El biodiésel aumentó un 4%

El precio del biodiésel destinado a la mezcla obligatoria con gasoil subió un 4%. El nuevo valor quedó establecido en $2.001.063 por tonelada para las operaciones realizadas durante agosto.

Ese importe constituye el precio al que deberá comercializarse el producto en el mercado interno hasta que Energía publique una nueva actualización. Además, el plazo para pagar las operaciones no podrá superar los siete días corridos desde la emisión de la factura.

El biodiésel registró así el mayor incremento entre los tres tipos de biocombustibles alcanzados por las resoluciones.

Nuevos precios para el bioetanol

El bioetanol elaborado con caña de azúcar tuvo una suba del 1,74%. A partir de agosto, su precio mínimo de adquisición será de $1.061,878 por litro.

En el caso del bioetanol producido a base de maíz, el incremento fue del 1,75% y el valor quedó fijado en $973,244 por litro. Ambos productos son utilizados para cumplir con el porcentaje de mezcla obligatoria en las naftas.

Para estas operaciones, el plazo máximo de pago será de 30 días corridos desde la fecha de la factura correspondiente.

Qué impacto puede tener en los combustibles

Los precios fijados corresponden a las operaciones entre los productores de biocombustibles y las empresas encargadas de mezclarlos con combustibles fósiles. Por esa razón, la actualización no representa por sí sola una suba inmediata en las estaciones de servicio.

Sin embargo, el incremento modifica uno de los componentes que integran el costo final de las naftas y el gasoil. Las petroleras deberán evaluar el impacto junto con otras variables, como los impuestos, el valor del petróleo y los costos de refinación y distribución.

Energía puede volver a modificar los valores si detecta diferencias con los costos reales de elaboración o si considera que los precios vigentes provocan distorsiones en el mercado de combustibles.