Quiso robar en un colectivo estacionado, hirió con un vidrio a un policía y quedó detenido

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este lunes después de ingresar a un colectivo estacionado en la intersección de Fraternidad y Rondeau en Paraná. Para acceder a la unidad habría roto uno de sus cristales.

La intervención comenzó luego de que se advirtiera la presencia de una persona dentro del vehículo. Al llegar al lugar, los agentes encontraron al sospechoso en el interior mientras manipulaba diferentes elementos.

Cuando intentaron identificarlo y hacerlo descender, el hombre se resistió. Durante el forcejeo utilizó un trozo del vidrio roto y alcanzó a lesionar a uno de los efectivos que participaba del procedimiento.

Un policía sufrió una lesión en la muñeca

El agente fue asistido por una lesión en la zona de la muñeca. La información inicial la calificó como leve y no confirmó que se tratara de una fractura, por lo que se aguardaba el diagnóstico médico definitivo.

Después del enfrentamiento, el sospechoso fue reducido y detenido. En el lugar también se realizaron las actuaciones para documentar el daño ocasionado en el cristal del colectivo y establecer qué elementos había intentado sustraer.

La unidad se encontraba estacionada y sin pasajeros cuando ocurrió el episodio. No se informó si el vehículo prestaba un servicio urbano o si pertenecía a una empresa privada.

Por qué delitos quedó detenido

La Fiscalía dispuso que el hombre permaneciera detenido por los presuntos delitos de tentativa de robo, lesiones contra un funcionario policial y resistencia a la autoridad.

La investigación deberá determinar cómo rompió la ventanilla, cuánto tiempo permaneció dentro del vehículo y si llegó a apoderarse de algún objeto antes de ser interceptado.

También se incorporarán a la causa los elementos encontrados en el interior del colectivo, las actuaciones realizadas en el lugar y el informe médico sobre la lesión sufrida por el policía.