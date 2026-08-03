Una joven y un adolescente resultaron heridos tras un fuerte choque de motos en Concordia

Dos jóvenes fueron hospitalizados este lunes luego de protagonizar un accidente entre dos motocicletas en Concordia. El choque ocurrió alrededor de las 7 en la intersección de avenida Tavella y Gregoria Pérez.

Según la información conocida, una mujer de 23 años circulaba por Gregoria Pérez, en sentido oeste-este, a bordo de una Corven Mirage de 110 centímetros cúbicos.

Al llegar al cruce con avenida Tavella, por circunstancias que todavía se investigan, colisionó con una motocicleta Mondial Max conducida por un joven de 18 años. Este último transitaba por la avenida en dirección norte-sur.

Ambos conductores fueron trasladados al hospital

Como consecuencia del impacto, los dos motociclistas cayeron sobre la calzada y necesitaron asistencia médica. Ante la situación, se solicitó la intervención de los servicios de emergencia de Concordia.

Dos ambulancias acudieron al lugar y asistieron por separado a los involucrados. Posteriormente, la mujer y el joven fueron trasladados al hospital para ser examinados y recibir la atención correspondiente.

Hasta el momento de difundirse la información, no se había comunicado oficialmente el carácter de las lesiones sufridas por ambos conductores. Los resultados de los estudios médicos permitirán determinar su gravedad.

Investigan cómo ocurrió el choque

Personal de la Comisaría Cuarta tomó intervención en el lugar y comenzó con las actuaciones destinadas a reconstruir la mecánica del accidente.

La investigación deberá establecer cómo se produjo la colisión y cuál de los vehículos ingresó primero a la intersección. También se analizarán las posiciones finales de las motos y otros elementos reunidos en el sitio.

El siniestro se registró durante las primeras horas de circulación de este lunes en un sector transitado de Concordia. Mientras se realizaban la asistencia y las tareas correspondientes, fue necesario extremar las precauciones para circular por la zona.