Inician sumario a empleada estatal por faltas injustificadas y deberá devolver más de $36 millones

El Gobierno de Entre Ríos dispuso el inicio de un sumario administrativo contra una agente de planta permanente del Ministerio de Desarrollo Humano por inasistencias injustificadas a su lugar de trabajo y ordenó reclamar la devolución de más de 36 millones de pesos en concepto de haberes percibidos indebidamente.

La medida fue establecida mediante un decreto, que además aprobó la liquidación realizada por el área administrativa correspondiente. El monto asciende a $36.762.224,21, al que deberán adicionarse los intereses calculados conforme a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina.

Según la resolución, la agente fue intimada a reintegrar esa suma en un plazo de 30 días corridos desde la notificación. En caso de incumplimiento, se instruyó a la Fiscalía de Estado para que impulse las acciones judiciales necesarias con el objetivo de recuperar el dinero, junto con los intereses, gastos y honorarios que correspondan.

También abrieron un sumario en un hospital público

En otro decreto al que accedió Elonce, el Poder Ejecutivo provincial resolvió iniciar un sumario administrativo contra una agente del Hospital Delicia Concepción Masvernat, de Concordia.

La investigación se originó por presuntas inasistencias injustificadas registradas entre el 12 de mayo y el 10 de junio de 2025, conducta que, según la resolución, podría encuadrarse en las disposiciones previstas por el Marco de Regulación del Empleo Público de la provincia y la normativa que regula la Carrera de Enfermería.

En este caso, el expediente fue remitido a la Dirección de Sumarios, dependiente de la Fiscalía de Estado, para que continúe con la instrucción administrativa correspondiente.

Las actuaciones administrativas buscarán determinar las responsabilidades de las agentes involucradas y, en el primer caso, avanzar en el recupero de los fondos públicos percibidos de manera indebida si no se concreta la devolución voluntaria.