HIF Global: la Justicia Federal hará pericias ambientales para evaluar aspectos de la instalación de la planta

El 21 de agosto se realizará una pericia ambiental en cercanías al río Uruguay

En el marco de la acción judicial preventiva de daños ambientales presentada por legisladores nacionales de Entre Ríos, la Justicia Federal dispuso la realización de un reconocimiento judicial el próximo 21 de agosto para evaluar aspectos vinculados al proyecto de instalación de una planta de combustibles sintéticos en Paysandú, Uruguay.

La medida contará con la participación de la perito bióloga Viviana Beatriz Couste, quien fue designada en la causa y aceptó formalmente el cargo para intervenir en las evaluaciones técnicas.

La resolución judicial establece que el reconocimiento se llevará adelante el viernes 21 de agosto de 2026 a las 10 horas, en cumplimiento de lo dispuesto previamente por el juzgado en una resolución del pasado 10 de abril.

La causa fue impulsada por legisladores entrerrianos

La acción judicial preventiva de daños ambientales fue presentada por los legisladores nacionales por Entre Ríos Guillermo Michel, Marianela Marclay y Adán Bahl, quienes cuestionan los posibles impactos que podría generar la instalación de una planta de combustibles sintéticos frente a la costa argentina del río Uruguay.

El expediente busca determinar si existen riesgos ambientales y si corresponde adoptar medidas preventivas antes del avance del proyecto.

Además, dentro de la causa se tramita un pedido de información a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) para que responda sobre distintos aspectos relacionados con la iniciativa.

Michel destacó el avance judicial

Tras conocerse la fecha de las pericias, el diputado Guillermo Michel afirmó que la vía judicial es el camino para abordar el conflicto. “Cuando se inició este conflicto planteamos que la salida era aplicando la ley y la Justicia está actuando”, expresó.

Asimismo, cuestionó la falta de definiciones por parte del Gobierno y sostuvo que la situación genera incertidumbre en las comunidades de la región. “La inacción del gobierno genera incertidumbre en las comunidades que ya están viendo afectada la actividad turística por la instalación de la planta”, manifestó.

El proyecto de HIF Global prevé la producción de combustibles sintéticos en Paysandú, frente a la costa de Colón y otras localidades entrerrianas, lo que generó preocupación por sus eventuales efectos ambientales sobre el río Uruguay y la actividad económica regional.