El canciller Quirno descartó una ruptura diplomática con Brasil

El canciller Pablo Quirno descartó una ruptura diplomática con Brasil en medio de la tensión generada por los cruces entre el presidente Javier Milei y su par brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. El funcionario sostuvo que el Gobierno argentino mantiene el diferendo en el plano político e ideológico y aseguró que no existe ninguna posibilidad de interrumpir las relaciones institucionales entre ambos países.

En declaraciones radiales, Quirno remarcó que el vínculo bilateral continuará pese al endurecimiento del intercambio de declaraciones registrado en los últimos días.

"No hay ninguna chance de que de nuestro lado las relaciones se rompan", afirmó el canciller, y agregó que "no llevamos esto al plano institucional; dejamos la disputa en un tema electoral, en una diferencia ideológica".

Respuesta a las críticas del Gobierno brasileño

El titular del Palacio San Martín también respondió a las declaraciones del vicepresidente de Brasil, Geraldo Alckmin, quien había señalado que los cuestionamientos de Milei a Lula "perjudican al pueblo argentino".

Quirno relativizó esas expresiones y sostuvo que forman parte de opiniones políticas.

"Son juicios de valor. Nosotros pensamos que lo que está haciendo Lula en Brasil no es lo que corresponde, pero son un país soberano y ellos toman sus decisiones y nosotros las nuestras", expresó.

El canciller también manifestó su deseo de que el embajador de Brasil en Buenos Aires, Julio Glinternick Bitelli, convocado a consultas por el Palacio de Itamaraty tras las declaraciones de Milei, "retorne al país lo antes posible".

La relación con Estados Unidos y el escenario regional

Durante la entrevista, Quirno también se refirió a la política exterior del Gobierno nacional y al posicionamiento de Argentina en la región.

En ese marco, sostuvo que "Milei es un defensor global de las ideas de la libertad" y destacó que el Presidente respaldó los cambios políticos registrados en distintos países latinoamericanos con el triunfo de dirigentes de centroderecha y derecha.

Además, afirmó que la relación con Estados Unidos atraviesa un momento de fortalecimiento.

"Tenemos una alianza estratégica con los Estados Unidos, producto no solo de la afinidad entre ambos países sino también por la afinidad personal entre el presidente Donald Trump y el presidente Milei. También esto está dado por el liderazgo del presidente Milei que se refleja en el mundo y en la región", concluyó.