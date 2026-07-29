Alejandra "Locomotora" Oliveras: el emotivo homenaje de sus hijos a un año de su muerte

Alejandra "Locomotora" Oliveras volvió a ser recordada con emoción este martes, al cumplirse un año de su fallecimiento. Sus hijos, Alejandro y Alexis Oliveras, publicaron sentidos mensajes en redes sociales para homenajear a la exboxeadora, mientras que uno de ellos encabezó la inauguración de un mural conmemorativo en un gimnasio social de Santa Fe, donde la deportista desarrolló parte de su trabajo comunitario.

Las publicaciones repasaron tanto la extraordinaria trayectoria deportiva de la seis veces campeona mundial como su faceta solidaria y motivadora, una impronta que, según destacaron sus familiares, continúa inspirando a miles de personas.

En uno de los mensajes más emotivos, Alejandro Oliveras expresó: "Hoy se cumple un año desde que mi mamá partió físicamente y todavía hay días en los que cuesta creer que ya no está. Pero hay algo que el tiempo no pudo borrar: su voz, su fuerza, su manera de enfrentar la vida y el mensaje que dejó en cada persona que la escuchó".

Un legado que trascendió el boxeo

El video difundido por Alejandro reconstruyó la carrera de "Locomotora" a través de imágenes de archivo de sus peleas más importantes. El material recordó que conquistó seis títulos mundiales en tres categorías diferentes y cerró su carrera profesional con un récord de 33 victorias, tres derrotas y dos empates.

La producción también mostró una faceta menos conocida de la exboxeadora: la creación del Team Locomotora en Santo Tomé, donde impulsó entrenamientos gratuitos para jóvenes y adultos, además de resaltar que en 2024 se convirtió en la primera mujer argentina en ingresar al Salón de la Fama del Boxeo Latinoamericano.

En el cierre del video aparecieron imágenes familiares y una grabación de la propia Oliveras dirigiéndose a cámara con uno de sus tradicionales mensajes motivacionales. En su publicación, Alejandro remarcó además que su madre enseñó que "los sueños se trabajan" y que "el miedo se enfrenta", valores que definió como parte de la herencia que dejó a quienes la conocieron.

Un mural para mantener viva su memoria

Por su parte, Alexis Oliveras participó de la inauguración de un mural realizado en homenaje a la exdeportista en el gimnasio del barrio Alfonso, en Santa Fe, un espacio con el que colaboró de manera frecuente durante los últimos años de su vida.

La obra retrató a "Locomotora" con los colores de la bandera argentina y un sol como fondo, en reconocimiento a su trayectoria deportiva y a su compromiso social.

Al compartir imágenes del homenaje, Alexis escribió que su madre "dejó un legado de lucha, humildad, superación y amor" y aseguró que "la verdadera grandeza de una persona no se mide solo por sus logros, sino por las vidas que inspira".

El recuerdo de una campeona

Alejandra "Locomotora" Oliveras falleció el 28 de julio de 2025, a los 47 años, tras permanecer dos semanas internada en terapia intensiva luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico.

La exboxeadora había sido hospitalizada el mismo día en que debía jurar como convencional constituyente en la Legislatura de Santa Fe, cargo para el que había sido elegida en las elecciones del 13 de abril como candidata del Frente de la Esperanza.

Su muerte provocó una profunda conmoción en el deporte argentino y, un año después, los homenajes de sus hijos volvieron a poner en primer plano el legado de una de las máximas referentes del boxeo femenino nacional.