Dos jóvenes futbolistas de Paraná buscan ayuda para cumplir el sueño de jugar en Europa

REDACCIÓN ELONCE
Yamil Cosnar y Alexis Custillo viajarán en septiembre para realizar una experiencia futbolística en Europa, pero aún necesitan reunir el dinero para los pasajes. Organizan beneficios y apelan a la colaboración de la comunidad para concretar el viaje.
Dos jóvenes futbolistas de Paraná iniciaron una campaña solidaria para reunir el dinero necesario que les permita viajar a Europa y perseguir el sueño de desarrollar su carrera deportiva en el fútbol profesional. Se trata de Thiago Yamil Cosnard, de 18 años, y Alexis Custillo, de 19, quienes tienen previsto viajar en septiembre, aunque todavía les resta cubrir el costo de los pasajes.
Ambos explicaron a Elonce que ya avanzaron con el pago del programa que les permitirá realizar la experiencia deportiva, pero reconocieron que el valor del viaje representa hoy el principal obstáculo.
"Venimos un poco cuesta arriba con el tema del pasaje. Sirve todo tipo de ayuda porque tanto él como yo queremos cumplir un sueño, que es jugar en Europa, que es lo que la mayoría de los chicos sueña cuando empieza a jugar al fútbol", expresó Jamil.
El objetivo de hacer carrera en el fútbol europeo
Actualmente, Thiago Yamil Cosnard integra el plantel del Club Universitario de Paraná, mientras que Alexis Custillo juega en Camioneros.
Los dos coinciden en que esta oportunidad representa mucho más que un simple viaje: es la posibilidad de mostrar sus condiciones y abrirse camino en el fútbol internacional.
"Es una experiencia enorme salir del país para jugar al fútbol, que es lo que más nos gusta hacer. Y si todo sale bien, poder seguir allá en Europa y vivir de esto sería muy lindo", señaló Jamil.
Por su parte, Alexis también pidió el acompañamiento de la comunidad. "Queremos hacer un pedido de ayuda porque el pasaje se nos está complicando. Lo que puedan colaborar, poquito o mucho, todo viene bien", manifestó.
Organizan beneficios para reunir el dinero
Con el objetivo de recaudar fondos, ambos futbolistas impulsan distintas actividades solidarias.
Thiago anunció que realizará una venta de empanadas, mientras que Alexis ya organizó una venta de pollos y proyecta repetir la iniciativa en las próximas semanas.
"La idea es seguir haciendo beneficios para poder solventar los gastos", explicó Alexis.
Los jóvenes también difundieron sus contactos (343 5051371 / 343 5309257) y alias (thiago.cosnard / alexiscustillo.mp) para quienes deseen realizar aportes económicos que los acerquen a concretar el viaje.
El acompañamiento de la familia
La familia de los futbolistas acompaña de cerca cada una de las actividades para alcanzar el objetivo.
La madre de Alexis destacó a Elonce el esfuerzo que realizan los jóvenes y el apoyo que reciben de familiares y amigos. "Es algo muy lindo y muy importante tanto para ellos como para nosotros. Están manejando unos nervios terribles, pero acá estamos acompañándolos hasta donde podemos", expresó.
Además, explicó que el tiempo apremia porque el viaje está previsto para septiembre. "Nos queda muy poquito tiempo. Lo que más nos está costando es el pasaje. Con las cuotas venimos bien, pero ahora necesitamos cubrir ese gasto", afirmó.
Un sueño que necesita del apoyo de la comunidad
Mientras continúan entrenando en sus respectivos clubes, Thiago y Alexis mantienen intacta la ilusión de llegar al fútbol europeo.
Con la organización de beneficios y el respaldo de sus familias buscan reunir el dinero restante para afrontar el viaje y aprovechar una oportunidad que podría marcar un antes y un después en sus carreras deportivas.
Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con los jóvenes a través de los contactos difundidos durante la entrevista o realizar aportes mediante los alias bancarios que pusieron a disposición para esta campaña solidaria.