Ruta 12: cayó un camionero con pedido de captura y que transportaba un auto robado

Un camionero fue detenido durante un control realizado sobre la Ruta 12, luego de que la Policía constatara que transportaba un automóvil robado y que pesaba sobre él un pedido de captura vigente. El procedimiento también derivó en el secuestro del camión, el semirremolque y un teléfono celular.

El operativo se desarrolló alrededor de las 20 del martes en el kilómetro 119, a la altura del Puesto de Control Vial Brazo Largo. La formación de transporte ingresaba a Entre Ríos y llevaba tres automóviles con destino a la provincia de Misiones.

Los efectivos de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial solicitaron la documentación del conductor y posteriormente inspeccionaron los vehículos trasladados. Al consultar los datos de uno de ellos, un Ford Focus, encontraron un pedido de secuestro cargado en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales.

El automóvil había sido robado horas antes

La medida había sido solicitada durante la misma jornada por una fiscalía de Zárate, provincia de Buenos Aires. Tras comunicarse con la dependencia policial correspondiente, los agentes confirmaron que el automóvil había sido sustraído durante la madrugada.

La investigación tuvo otro avance cuando los uniformados verificaron los antecedentes del camionero. El sistema indicó que tenía un pedido de captura y detención emitido por un juzgado de instrucción de la provincia de Misiones.

Frente a esas circunstancias, la Fiscalía de Villa Paranacito autorizó una requisa sobre el transporte interceptado en la Ruta 12. Durante la inspección fueron secuestrados un teléfono celular y documentación considerada relevante para determinar cómo llegó el automóvil hasta el semirremolque y cuál era su destino.

Secuestraron el camión y el semirremolque

Por disposición judicial, el conductor quedó detenido por una causa iniciada bajo la calificación de encubrimiento agravado. En tanto, la acompañante que viajaba en el camión fue identificada, pero la información policial no comunicó que se hubiera dispuesto alguna medida restrictiva en su contra.

Además del automóvil con pedido de secuestro, los efectivos retuvieron el camión Mercedes-Benz y el semirremolque utilizado para transportar los vehículos. Los otros dos autos fueron controlados durante el procedimiento, aunque no se informaron irregularidades sobre ellos.

La investigación continuará para reconstruir el recorrido del vehículo robado y establecer si el detenido conocía su procedencia. El operativo sobre la Ruta 12 quedó bajo intervención de la Fiscalía de Villa Paranacito.