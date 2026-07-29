Una joven árbitra murió tras chocar el auto en el que viajaba contra un árbol

Una joven árbitra murió este martes a causa de las heridas sufridas en un accidente de tránsito ocurrido en la localidad de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Maite Otaegui tenía 24 años, ejercía la profesión desde 2019 y, además, el año pasado se había recibido de enfermera.

La víctima viajaba como acompañante en un Chevrolet Astra cuando se produjo el incidente vial sobre la avenida Constituyentes.

El vehículo circulaba en sentido hacia el centro de la ciudad cuando se produjo un roce con un camión repartidor que estaba estacionado. Luego de ese primer contacto, el conductor perdió el dominio del automóvil, que salió de su trayectoria, giró sobre sí mismo y terminó impactando contra un árbol ubicado en la rambla central.

Tras el impacto, la joven fue asistida por los servicios de emergencia y trasladada al Hospital Municipal, donde horas más tarde se confirmó su muerte.

Otaegui formaba parte de la Liga Regional Tresarroyense desde abril de 2019 y con el paso de las temporadas comenzó a recibir designaciones en distintas categorías hasta consolidarse como jueza principal en competencias locales.

Su actividad también trascendió el ámbito estrictamente regional porque entre junio de 2024 y junio de 2025 recibió convocatorias para partidos organizados por el Consejo Federal y la Federación de Fútbol Bonaerense Pampeana.

De acuerdo con la información difundida por la propia Liga, el último fin de semana había sido designada para encuentros de Primera y Segunda División.

En 2022, Otaegui formó parte de la primera terna integrada exclusivamente por mujeres en un encuentro de la máxima categoría local. Fue en un partido entre Huracán Ciclista y Colegiales, disputado en Adolfo Gonzales Chaves por el torneo Clausura, junto a Maylén Vázquez y Jessica Marín.