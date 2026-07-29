Gremios realizan un paro contra la reforma previsional y se movilizan  

La reforma previsional en Entre Ríos llega este miércoles al recinto de la Cámara de Diputados en medio de una jornada de protesta convocada por distintos gremios. Docentes, judiciales y trabajadores de la administración pública provincial realizan un paro y movilización, con reclamos que confluyen en el rechazo al proyecto previsional y, en algunos casos, también en la exigencia de una mejora salarial.

La concentración principal se desarrollará en Paraná. La convocatoria comenzará a las 9.30 frente a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, desde donde los manifestantes marcharán hacia Casa de Gobierno para acompañar la protesta mientras los diputados debaten la iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo.

El proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado, llega al recinto sin modificaciones y el oficialismo buscará convertirlo en ley durante la sesión prevista para este miércoles a partir de las 11.

AGMER y AMET convocaron al paro docente

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) ratificó un paro de 24 horas con movilización en rechazo a la reforma previsional. El gremio sostuvo que la iniciativa implica un retroceso en los derechos previsionales de los trabajadores activos y jubilados, por lo que convocó a concentrarse frente a la Caja de Jubilaciones y marchar hacia Casa de Gobierno.

A la medida se sumó la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), que confirmó un paro provincial y la participación de sus afiliados en la movilización. El sindicato docente técnico expresó su rechazo al proyecto de reforma previsional y resolvió adherir a la jornada de protesta convocada para este miércoles.

Judiciales y estatales también adhieren

La Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) también confirmó un paro con movilización para este miércoles. Desde el gremio manifestaron su rechazo al proyecto de reforma previsional al considerar que introduce modificaciones que perjudican a trabajadores activos y pasivos, por lo que convocaron a participar de la protesta en Paraná durante el tratamiento legislativo.

En tanto, la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) ratificó un paro activo en toda la provincia. A diferencia de los restantes gremios, la medida tendrá como eje principal el reclamo salarial, luego de que el sindicato considerara insuficiente la propuesta presentada por el Gobierno en la última reunión paritaria. La modalidad consistirá en asistir a los lugares de trabajo y desarrollar actividades gremiales sin abandono de funciones.

Desde UPCN señalaron que la oferta oficial de incrementos del 3% y 4% no alcanza para recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores estatales y reclamaron una mejora en la negociación salarial.

Por su parte, ATE convocó a la medida de fuerza contra la reforma previsional e incluye el reclamo por la mejora salarial “urgente” para los empleados municipales, provinciales y nacionales. Elonce.com