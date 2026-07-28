Reforma previsional: los principales puntos del proyecto que sería aprobado en Diputados

La reforma previsional en Entre Ríos ingresará este martes formalmente al recinto de la Cámara de Diputados y el oficialismo buscará convertir el proyecto en ley durante la sesión convocada para este miércoles. La iniciativa, denominada "Restauración del equilibrio y fortalecimiento del Sistema Previsional", ya obtuvo media sanción del Senado y propone una serie de cambios destinados, según el Gobierno provincial, a garantizar la sustentabilidad de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Entre Ríos.

El proyecto será incorporado este martes durante la sesión prevista para las 18, mientras que el tratamiento definitivo se realizará el miércoles desde las 11, con el respaldo del bloque oficialista y el acompañamiento de legisladores libertarios.

La propuesta contempla modificaciones en los aportes personales y patronales, el cálculo del haber jubilatorio, la movilidad, la edad de retiro y los regímenes especiales, además de declarar la emergencia previsional por un plazo inicial de dos años.

Reforma previsional: Diputados emitió dictamen de mayoría

Emergencia previsional y nuevos aportes

Uno de los ejes centrales del proyecto es la declaración del estado de emergencia económica y financiera del sistema previsional provincial, medida que tendrá una duración de dos años y que podrá ser prorrogada por otros dos mediante decisión del Poder Ejecutivo.

El texto sostiene que la emergencia tiene como objetivo "restaurar el equilibrio, resguardar la sustentabilidad y la sostenibilidad de los fondos previsionales".

En ese marco, se crea un aporte personal extraordinario del 3% para los trabajadores en actividad que perciban remuneraciones brutas superiores a $3.000.000, mientras que quienes cobren por debajo de ese monto quedarán exceptuados.

La iniciativa también incrementa en un 3% los aportes patronales, aunque establece una reducción al 1,5% para aquellos sectores considerados no deficitarios. Este punto generó cuestionamientos por parte de varios municipios, cuyos intendentes sostienen que deberán afrontar mayores erogaciones pese a que los jubilados municipales no son los principales responsables del déficit previsional.

Protesta de la Multisectorial en Defensa de la Caja.-

Cómo cambia el cálculo de las jubilaciones

Otro de los cambios más relevantes es la modificación de la base de cálculo del haber inicial.

La reforma establece que la jubilación ordinaria se calculará sobre el 82% del promedio de las remuneraciones correspondientes a los últimos 15 años de aportes.

Actualmente ese período es de 10 años, mientras que la propuesta original enviada por el Poder Ejecutivo contemplaba extenderlo a 20 años, modificación que fue reducida durante el tratamiento legislativo.

Respecto de la movilidad, el proyecto determina que los haberes se actualizarán de acuerdo con los incrementos salariales que acuerde el Poder Ejecutivo con el escalafón que concentre la mayor cantidad de aportantes al sistema previsional. En caso de no existir acuerdo paritario, las actualizaciones se aplicarán mediante decreto.

Aumento progresivo de la edad jubilatoria

La iniciativa también modifica la edad para acceder a la jubilación ordinaria.

El nuevo esquema fija la edad en 65 años para los varones y 60 años para las mujeres, con un requisito común de 35 años de aportes.

No obstante, el cambio no será inmediato. La reforma establece que la aplicación comenzará recién el 1° de enero de 2031, mediante un incremento gradual de medio año por cada año calendario, hasta completar el nuevo régimen en 2039.

De esta manera, la elevación de la edad jubilatoria se implementará de manera escalonada durante casi una década.

Implementación progresiva de edades jubilatorias y años de aportes

Qué pasará con docentes y regímenes especiales

El proyecto mantiene regímenes diferenciados para determinados sectores.

En el caso de los docentes, podrán acceder a la jubilación con 54 años de edad los varones y 52 las mujeres, siempre que acrediten 25 años de servicios.

También se sostiene a su vez el régimen de discapacidad de 45 años para la edad de jubilación con 20 de aportes, y diversos regímenes especiales.

Un artículo que generó malestar entre empleados de Salud Mental apunta que quienes tendrán derecho a la jubilación ordinaria especial serán aquellos quienes "presten sus tareas en trato directo con personas con discapacidad"; para el sector, esta redacción resulta ambigua y podría utilizarse para limitar el acceso a la jubilación especial en el sector.

Además, quienes accedan a estos beneficios deberán continuar realizando un aporte previsional solidario hasta alcanzar la edad exigida para la jubilación ordinaria común.

Según establece la iniciativa, ese aporte tendrá como destino el financiamiento del sistema previsional y dejará de aplicarse una vez cumplida la edad correspondiente.

Aporte solidario desde 2028

El texto también incorpora un aporte solidario previsional progresivo para quienes accedan a jubilaciones ordinarias especiales.

La medida comenzará a regir para los beneficios otorgados a partir del 1° de enero de 2028, como parte de los mecanismos previstos para fortalecer el financiamiento de la Caja de Jubilaciones.

Con estos cambios, el Gobierno provincial sostiene que busca garantizar la sustentabilidad del sistema previsional, mientras que distintos gremios y sectores de la oposición anticiparon su rechazo y convocaron a movilizaciones durante el tratamiento legislativo.

El proyecto completo:

Proyecto de reforma previsional by elonceweb