Reforma previsional: Juan Rossi defendió el proyecto y aseguró que los cambios serán graduales

La reforma previsional sería tratada por la Cámara de Diputados de Entre Ríos sin modificaciones respecto del proyecto aprobado por el Senado, según anticipó el diputado provincial Juan Rossi. El legislador socialista defendió la iniciativa y sostuvo que los cambios en la edad jubilatoria y los años de aportes comenzarían a aplicarse de manera gradual después de un período inicial de cinco años.

Rossi explicó que el dictamen conservaría el texto sancionado por la Cámara Alta y afirmó que durante el debate legislativo se habían incorporado mejoras respecto de la propuesta original del Poder Ejecutivo. En ese sentido, destacó las reuniones realizadas con gremios, asociaciones y representantes de distintos bloques políticos.

Foto: Elonce.

“El gobernador se dio una estrategia para encarar este tema, que tiene mucha complejidad y que abarca a muchos ciudadanos, a muchas familias entrerrianas”, expresó el diputado durante una entrevista televisiva. Además, valoró que el Gobierno provincial hubiera puesto en discusión una problemática que, según planteó, llevaba décadas sin una respuesta integral.

Un déficit acumulado durante años

Rossi consideró que el desequilibrio de la Caja de Jubilaciones constituía un problema estructural y heredado, y rechazó que pudiera atribuirse únicamente a la actual gestión provincial. A su entender, las administraciones anteriores habían postergado decisiones necesarias para corregir el sistema.

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“Esto es un problema heredado, claramente no es un problema de este gobierno. Es un problema estructural que lleva muchos años”, sostuvo. También lamentó que no se hubieran impulsado reformas parciales con anterioridad para evitar una modificación de mayor alcance.

El legislador recordó que existían planteos vinculados con el régimen previsional desde fines de la década de 1990 y señaló que distintos gobiernos habían reconocido la necesidad de introducir cambios, aunque no avanzaron con proyectos definitivos.

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Cómo se aplicarían los cambios

Uno de los puntos centrales del proyecto era la implementación gradual de las nuevas condiciones jubilatorias. Rossi indicó que, durante los primeros cinco años posteriores a la sanción, no se modificarían la edad ni los años de aportes exigidos a quienes estuvieran próximos a retirarse.

Cumplido ese período, los requisitos aumentarían progresivamente hasta alcanzar los 35 años de servicios. En el régimen ordinario, la edad jubilatoria subiría de 57 a 60 años para las mujeres y de 62 a 65 para los varones.

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“Hay cinco primeros años que no se va a modificar. A partir de eso empieza gradualmente a subir los años de servicio, los años de aporte y la edad para jubilarse”, explicó. Según detalló, las primeras personas alcanzadas plenamente por las nuevas condiciones se retirarían hacia 2039 o 2040.

La emergencia y los aportes

Rossi también defendió la declaración de emergencia previsional por dos años, con la posibilidad de una prórroga por un período similar. Sostuvo que esa herramienta permitiría atender el déficit financiero mientras comenzaba a aplicarse el nuevo régimen.

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Durante la emergencia podrían revisarse aportes personales y contribuciones patronales. El diputado mencionó, además, la obligación de los municipios de contribuir al sostenimiento del sistema, con porcentajes diferentes según el déficit generado por cada jurisdicción.

El legislador remarcó que la normativa vigente ya facultaba al Poder Ejecutivo a modificar los aportes y establecía que la Provincia y los municipios debían afrontar el desequilibrio en proporción a su responsabilidad. “Si se hubiese aplicado la ley vigente, no hubiésemos llegado a este nivel de déficit”, afirmó.

Rechazo a los escraches

Durante la entrevista, Rossi también se refirió a las protestas de sectores gremiales contra la reforma. Aclaró que respetaba el derecho de las organizaciones a manifestarse y cuestionar a los legisladores, pero rechazó los escraches dirigidos hacia familiares.

“No estoy de acuerdo con los escraches a los familiares, a la gente. Esa mecánica no me gusta para ningún legislador, sea opositor o sea oficialista”, expresó.

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El diputado diferenció los reclamos públicos de las amenazas o manifestaciones realizadas frente a domicilios particulares. Señaló que esas situaciones podían afectar especialmente a hijos y otros integrantes de las familias de funcionarios y representantes políticos.

La postura socialista ante las PASO

En otro tramo de la conversación, Rossi aseguró que el Partido Socialista no acompañaría, en principio, una eventual suspensión de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en Entre Ríos.

“Nosotros estamos a favor de las PASO porque entendemos que le da más poder a la ciudadanía”, señaló. Consideró que las primarias permitían que los votantes participaran de la selección de candidatos y evitaban que las decisiones quedaran concentradas en las conducciones partidarias.

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También defendió la boleta única de papel, al sostener que transparentaba el proceso electoral y limitaba prácticas tradicionales vinculadas con la distribución y fiscalización de boletas.

Alianzas y diferencias con La Libertad Avanza

Respecto del escenario nacional, Rossi afirmó que el socialismo mantenía diferencias profundas con el gobierno de Javier Milei y buscaba construir una alternativa junto con sectores del radicalismo, espacios progresistas y referentes de otras fuerzas políticas.

“No vamos ni a la esquina con Milei”, afirmó al ser consultado sobre una eventual alianza con La Libertad Avanza. No obstante, aclaró que las decisiones electorales del Partido Socialista entrerriano serían adoptadas por su Congreso provincial.

El legislador explicó que todavía debían definirse cuestiones como la continuidad de las PASO, el posible desdoblamiento de los comicios provinciales y la conformación de los frentes electorales antes de resolver la estrategia partidaria.