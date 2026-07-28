Joven fue baleado tras una discusión y permanece internado fuera de peligro

Un joven de 29 años fue herido de un disparo en el barrio La Tablada, en Concepción del Uruguay, y debió ser trasladado al hospital. La víctima sufrió una lesión en una pierna y se negó a aportar datos sobre los autores del ataque, que serían conocidos.
Joven fue baleado. Un hombre de 29 años resultó herido de arma de fuego durante la noche en el barrio La Tablada y debió ser trasladado al Hospital Urquiza, donde recibió atención médica. De acuerdo con la información preliminar, el ataque se habría producido tras una discusión y, pese a la gravedad del episodio, la víctima permanece fuera de peligro.
El hecho es investigado por personal policial, que trabaja para establecer las circunstancias en las que se produjo el disparo e identificar a los responsables.
Según las primeras averiguaciones, el conflicto se habría originado luego de una discusión previa entre la víctima y otras personas, aunque por el momento no trascendieron mayores precisiones sobre el enfrentamiento.
La víctima no quiso identificar a los agresores
Fuentes policiales indicaron que el joven presentaba una lesión con orificio de entrada en la zona de la ingle de la pierna derecha. El proyectil no tuvo orificio de salida y quedó alojado en el glúteo, aunque afortunadamente no comprometió órganos vitales ni puso en riesgo su vida.
Tras el ataque, el herido fue asistido y derivado al Hospital Urquiza, donde quedó internado para recibir atención médica y continuar con los controles correspondientes.
Al ser entrevistado por los investigadores, el joven optó por no brindar mayores detalles sobre lo ocurrido ni identificar a los autores del ataque. Sin embargo, las primeras hipótesis indican que los presuntos agresores serían conocidos de la víctima.
Continúa la investigación
La causa quedó en manos de la Justicia, mientras efectivos de las áreas de Criminalística e Investigaciones realizaron las primeras diligencias para reunir pruebas y reconstruir la secuencia del hecho.
Los investigadores procuran determinar cómo se desencadenó el conflicto, quién efectuó el disparo y cuál fue la participación de las personas involucradas en el episodio.
Por el momento no se informaron detenciones vinculadas al caso y la investigación continúa para esclarecer el ataque ocurrido en el barrio La Tablada.