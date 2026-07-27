Juicio a Leonardo Airaldi: las defensas ingresan en la etapa final con los alegatos

El juicio a Leonardo Airaldi ingresó en su etapa decisiva con el inicio de los alegatos de las defensas, luego de varios meses de audiencias en el Tribunal Oral Federal. Así lo confirmó el abogado Claudio Berón durante una entrevista en el programa GPS, que se emite por Elonce, donde brindó precisiones sobre el avance del proceso judicial y la estrategia que sostendrá en representación de uno de los acusados.

El letrado explicó que el debate oral se extendió durante varios meses debido a la complejidad de la investigación y a la cantidad de imputados involucrados en la causa, considerada una de las más importantes que se desarrollan este año en la Justicia Federal.

Foto: Elonce.

"Como bien decía, es un juicio larguísimo. Recordemos que arrancamos en febrero, si no me equivoco, ya hace varios meses. Ahora el jueves es el turno de las defensas restantes", expresó Berón.

La expectativa por el veredicto

Según indicó el abogado, durante las próximas jornadas expondrán las defensas que aún restan alegar y luego será el turno de las réplicas y dúplicas antes de que el tribunal quede en condiciones de resolver.

"Seguramente el viernes serán las réplicas, las dúplicas y entendemos que en agosto van a hacer un adelanto del veredicto", sostuvo. Berón recordó además que el expediente posee una importante complejidad por la incorporación de otras investigaciones vinculadas al principal acusado.

Foto: Archivo Elonce.

"Recordemos que una causa que incluso, en el caso de Airaldi, tiene otra causa que es de Rosario, es decir, que también se lo juzgó en esta misma. Él está solo en esa, pero está todo dentro del mismo juicio y por eso que se ha hecho tan largo", explicó.

La defensa de Coronel

Además de referirse a Airaldi, Berón habló sobre la situación de su defendido, el expolicía Coronel, quien también permanece acusado dentro del mismo expediente federal.

El abogado afirmó que durante el debate oral no surgieron pruebas suficientes que acrediten la participación de su cliente en la organización investigada.

"Nosotros, por lo menos de parte de Coronel, entendemos que nuestro alegato lo vamos a decir. Entendemos que no se ha podido probar que él tenga participación", manifestó.

Foto: Elonce.

La acusación sostiene que el expolicía habría brindado protección a la estructura delictiva encabezada por Airaldi, aunque Berón rechazó esa hipótesis.

"A Coronel se le acusa básicamente de ser la mano derecha de Airaldi, como en su rol de policía, quien le daba protección, quien le facilitaba un montón de, por ejemplo, de rutas. Lo cual nosotros, a lo largo del juicio, pudimos observar que es imposible", afirmó.

El defensor insistió en que su cliente tenía escasa capacidad de decisión dentro de la fuerza y sostuvo que otros efectivos policiales contaban con mayor jerarquía. "Creo que nosotros hemos mostrado en el juicio que incluso, más allá de su actividad o no, también entiendo que no se ha acreditado ningún comercio de estupefacientes y menos que es una banda", agregó.

Críticas a la prisión preventiva

Durante la entrevista, Berón también cuestionó la continuidad de la prisión preventiva que cumple Coronel, quien permanece alojado en la Unidad Penal N°1 desde hace más de dos años.

"Todavía, lamentablemente, continúa. Hemos hecho reiterados pedidos para que se le otorgue aunque sea una morigeración, pero no se le han dado", indicó.

En ese sentido, adelantó que la defensa insistirá con el pedido de absolución al momento de presentar los alegatos. "Nosotros en el alegato vamos a plantear toda nuestra defensa, nuestra teoría, que venimos sosteniendo desde un inicio, y entendemos que obviamente debe dictarse su absolución y su libertad", afirmó.

Por último, el abogado realizó una comparación entre la Justicia Federal y la provincial respecto de los plazos de las prisiones preventivas y consideró que existen diferencias significativas. "Se diferencia muchísimo con la justicia provincial, porque la justicia provincial en 24 horas o 48 ya conoce primero cuál es su situación, si queda o no queda en preventiva", expresó.

A pocos días del inicio de los alegatos finales, el juicio a Leonardo Airaldi se aproxima a una definición. Mientras las defensas exponen sus últimos argumentos, el Tribunal Oral Federal deberá analizar la prueba incorporada durante meses de audiencias antes de emitir el veredicto que marcará el cierre de uno de los procesos judiciales de mayor repercusión en el fuero federal durante este año.