ENERSA incorporó 2.000 usuarios y busca erradicar las conexiones clandestinas en Entre Ríos

ENERSA intensificó los operativos para erradicar las conexiones eléctricas clandestinas en Entre Ríos y ya logró regularizar 2.000 usuarios en la ciudad de Paraná. El objetivo es reducir el hurto de energía, mejorar la seguridad de las instalaciones y avanzar hacia una mayor equidad tarifaria.

En diálogo con Elonce, el gerente de Asuntos Estratégicos de ENERSA, Eduardo Asueta, explicó que la iniciativa surgió tras detectar una diferencia significativa entre la energía que la empresa compraba y la que efectivamente facturaba.

"Encontramos que había una diferencia muy importante entre la energía que compraba la empresa y la que se comercializaba. Como los estándares de calidad de la red son muy buenos y las pérdidas técnicas eran bajas, eso nos indicaba que existía una pérdida no técnica, es decir, un hurto de energía realmente importante", sostuvo.

Detectaron conexiones clandestinas de hasta 25 años

A partir de ese diagnóstico, la empresa inició una investigación que reveló un panorama preocupante.

"Detectamos niveles de usuarios clandestinos realmente muy importantes. Había personas conectadas ilegalmente desde hacía más de 20 años; algunas hasta 25 años. El promedio de las conexiones clandestinas detectadas era de 18 años", indicó Asueta.

Según explicó, esa situación se había naturalizado durante décadas. "Nunca hubo una decisión política concreta de salir a confrontar este problema y revertirlo en defensa del interés del conjunto de los entrerrianos, que son quienes hacen el esfuerzo de pagar la tarifa todos los meses", afirmó.

El funcionario recordó además que existen herramientas para asistir a los sectores más vulnerables. "El gobernador decidió sostener los programas de tarifa social para familias de menores recursos, personas electrodependientes o con discapacidad. Por eso no hay justificativo para que muchos usuarios no paguen la factura y le carguen ese costo a quienes sí cumplen", remarcó.

"No hay plan B"

Asueta señaló que los operativos se realizan con fuerte presencia territorial y priorizando el diálogo con los vecinos.

"Actuamos con muchísimo respeto, transparencia y un lenguaje claro. Pero también dejamos en claro que no hay plan B. El que está conectado ilegalmente tiene que revertir su situación y adecuarse", enfatizó.

Explicó que, cuando existen situaciones de vulnerabilidad, los equipos de ENERSA intervienen para gestionar el acceso a la tarifa social y orientar a las familias.

"Donde hay necesidad están los programas de asistencia. Nuestros equipos toman los informes, dialogan con las familias y tienen una actitud de mucha tolerancia, pero siempre buscando ordenar la situación", señaló.

El gerente destacó que la empresa trabaja barrio por barrio hasta eliminar por completo las conexiones irregulares.

"En Puerto Sánchez fuimos casa por casa y hoy prácticamente toda la calle de los pescadores está regularizada. En Paraná XX teníamos alrededor de 400 usuarios clandestinos y logramos revertir esa situación a cero", precisó.

Cortes reiterados para quienes reinciden

Respecto del procedimiento, explicó que primero se notifica al usuario para que el servicio y se le brinda asesoramiento técnico sobre los pasos a seguir.

"Si optan por volver a colgarse, nos vemos obligados a cortarles el suministro. Algunos creen que no vamos a volver, pero volvemos, cortamos nuevamente y seguimos haciéndolo todas las veces que sea necesario hasta que entiendan que la luz la tenemos que pagar entre todos", afirmó.

ENERSA busca erradicar las conexiones clandestinas

Asueta indicó que cada barrio intervenido cuenta con un sistema de monitoreo permanente para evitar nuevas conexiones clandestinas. "No dejamos ninguna conexión ilegal y recién cuando llegamos a cero pasamos al siguiente barrio", aseguró.

Asesoramiento y denuncias

Además de regularizar el servicio, ENERSA asesora a los vecinos sobre consumo eficiente, lectura de facturas e inscripción en los registros nacionales para acceder a subsidios cuando corresponda.

"Le hacemos la inscripción para que la tarifa se ajuste a su capacidad de pago. Si eso no ocurre, después es muy difícil sostener el servicio", explicó.

El funcionario también destacó que la empresa derribó el mito de que algunos barrios eran inaccesibles. "No registramos ni un solo inconveniente. Todo lo contrario: trabajamos mediante el consenso y el diálogo con los vecinos", afirmó.

Finalmente, recordó que las conexiones clandestinas pueden denunciarse a través del 0800-777-0080 (SATI) y reiteró que el perjuicio termina afectando a todos los usuarios.

"Lo que uno no paga, indirectamente lo terminan pagando quienes sí cumplen con la tarifa. Por eso hablamos de justicia tarifaria: todos deben pagar lo que les corresponde", concluyó.