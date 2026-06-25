Enersa fortalece la infraestructura eléctrica y avanza con energías renovables en Entre Ríos

REDACCIÓN ELONCE
Enersa continúa ejecutando obras estratégicas para mejorar la calidad del servicio eléctrico en Entre Ríos, impulsa parques solares, promueve la digitalización de sus servicios y avanza en la regularización de conexiones domiciliarias.
Enersa mantiene como prioridad garantizar un servicio eléctrico confiable y de calidad en toda la provincia de Entre Ríos. Así lo expresó el presidente de la empresa, Uriel Brupbacher, durante una entrevista en el programa “GPS”, emitido por Elonce, donde repasó las principales obras de infraestructura, los proyectos vinculados a energías renovables y las acciones sociales que desarrolla la distribuidora provincial.
El titular de la empresa destacó que la calidad del suministro constituye uno de los principales objetivos de la gestión y aseguró que las inversiones apuntan a sostener los estándares alcanzados. "Nosotros trabajamos fundamentalmente en mantener la calidad del servicio para nuestros usuarios. Recordemos que la empresa presta servicio para el 70% aproximadamente de la provincia. El resto está prestado por cooperativas, pero nuestros clientes y fundamentalmente también hasta la puerta de donde tenemos que llegar a cada una de las cooperativas, la calidad de servicio es primordial".
En ese sentido, Brupbacher remarcó que Entre Ríos presenta buenos indicadores en comparación con otras distribuidoras del país. "Estamos bien posicionados a nivel país en lo que es calidad de servicio-nivel respuesta. Estamos por debajo de los 20 minutos en la recuperación después de detectado la falla y hecho el reclamo. Estamos dando respuesta en los 20 minutos".
Obras estratégicas y almacenamiento con baterías
El presidente de Enersa explicó que actualmente existen tres zonas consideradas críticas para el abastecimiento eléctrico durante los meses de mayor demanda: Viale, Oro Verde y Federación. Para cada una de ellas se proyectan soluciones específicas destinadas a incrementar la capacidad de la red y garantizar un servicio más estable.
Respecto de Viale, informó que la obra ya fue licitada y comenzará en los próximos días. "El 7, que es el día del aniversario de Viale, estaremos firmando el inicio de obra en la ciudad. Eso es una línea que va desde Crespo hasta Viale con una estación transformadora digital en la ciudad de Viale, lo que hace que potencie y nos permita brindar un mejor servicio a toda la zona de influencia".
En Federación, en tanto, la empresa analiza incorporar sistemas de almacenamiento energético mediante baterías, una tecnología que comienza a expandirse en Argentina. "Tenemos ganas de probar ir por la alternativa de las baterías. Las baterías son una herramienta que se está desarrollando en todo el país". Según explicó, esta alternativa permitiría postergar durante algunos años la construcción de una nueva estación transformadora mientras se fortalece la red con soluciones innovadoras.
Energías renovables y nuevas oportunidades
Otro de los ejes de la gestión es el impulso a la generación distribuida y las energías renovables. Brupbacher detalló que Enersa ya cuenta con tres parques solares fotovoltaicos en funcionamiento y proyecta ampliar significativamente esa infraestructura antes de finalizar el año.
"Ya tenemos tres instalados y funcionando en Sauce Pinto, en el Autódromo de Paraná y en Arroyo Barú. Son los tres que ya están funcionando, generando y estabilizando la línea. Obviamente tenemos planificado 12 para lo que resta del año".
Además, explicó que la empresa trabaja junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI) para facilitar líneas de financiamiento destinadas a emprendimientos privados vinculados a la generación solar. Paralelamente, destacó la reglamentación provincial que permite compensar la energía producida en un lugar distinto al de consumo, favoreciendo nuevos esquemas asociativos para empresas y productores.
"Esto permite irse a lugares más recónditos de la provincia, utilizar otro tipo de tecnología y compensar donde estés utilizando en el momento", sostuvo.
Factura digital y apoyo a instituciones
Durante la entrevista también se refirió al avance de la factura electrónica. Si bien reconoció que el crecimiento es paulatino, explicó que cada vez más usuarios optan por esta modalidad debido a sus ventajas ambientales y operativas.
"Venimos creciendo, estamos alrededor de un 10% más o menos de facturas emitidas por la modalidad electrónica. Obviamente querríamos estar mucho más avanzados, pero entendemos que es un proceso y también es una cuestión hasta cultural".
Como incentivo, Enersa desarrolla distintas campañas promocionales entre quienes adhieren al sistema digital, incluyendo sorteos de termotanques solares, con el objetivo de reducir el consumo de papel y simplificar la gestión para los usuarios.
Brupbacher también resaltó el trabajo conjunto con clubes deportivos de distintos puntos de la provincia. Explicó que inicialmente se detectaron inconvenientes en las instalaciones eléctricas internas de muchas instituciones, por lo que la empresa decidió ampliar el alcance del programa: "Había muchos clubes que tenían las instalaciones eléctricas también obsoletas. Entonces, poníamos una luminaria y no le dábamos la utilidad, la vida útil que realmente necesitaba la luminaria".
Regularización de conexiones y presencia territorial
Uno de los aspectos sociales abordados durante la entrevista fue el programa de regularización de conexiones eléctricas. Brupbacher señaló que la empresa busca modificar el enfoque tradicional sobre las conexiones clandestinas mediante un trabajo conjunto entre técnicos y trabajadores sociales: "Queremos cambiarle un poco el concepto. Armamos un equipo importante con trabajadores sociales, con técnicos, que vamos recorriendo barrio a barrio".
Los resultados, aseguró, son alentadores. "Llevamos hasta el momento más de 1.200 recuperados solamente en la ciudad de Paraná. Y ya de los primeros regularizados que tenemos, que ya el programa tiene casi siete meses, ninguno se ha caído del sistema, todos siguen abonando su boleta como corresponde".
Finalmente, destacó que Enersa complementa ese trabajo con el asesoramiento para acceder a subsidios nacionales y tarifas sociales provinciales, además de recorrer permanentemente distintos barrios mediante oficinas móviles para facilitar los trámites y acercar soluciones a los vecinos.