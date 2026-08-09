Milei prepara dos nuevos viajes a Estados Unidos antes de fin de año: cuándo y por qué viajará

Milei viajará dos veces a Estados Unidos antes de fin de 2026, con compromisos previstos para octubre y diciembre. Participará de una conferencia en Washington y de la cumbre del G-20 en Miami. Por ahora, no fue confirmado un nuevo encuentro bilateral con Donald Trump.
Milei viajará dos veces a Estados Unidos antes de fin de 2026, según confirmaron fuentes oficiales. El presidente Javier Milei tiene previsto visitar Washington en octubre y Miami en diciembre, mientras el Gobierno busca profundizar su vínculo político y económico con uno de sus principales socios internacionales.
El canciller Pablo Quirno integrará la comitiva presidencial en ambas oportunidades. Desde la Casa Rosada confirmaron que los dos compromisos “están en la agenda”, aunque todavía no anticiparon cómo estarán conformadas las actividades bilaterales que acompañarán las visitas.
El primero de los viajes está previsto para el 14 de octubre, cuando Milei llegará a Washington para participar de una conferencia vinculada con el Mes de la Herencia Hispana. La actividad reunirá a dirigentes políticos, empresarios, inversores, representantes diplomáticos y referentes de la comunidad hispana.
Washington, primera parada en Estados Unidos
La agenda de la conferencia estará centrada en cuestiones relacionadas con liderazgo, economía y los vínculos entre Estados Unidos y América Latina. La presencia de Milei se producirá en momentos en que su administración mantiene un marcado alineamiento internacional con Washington.
La segunda visita tendrá lugar dos meses después. El 14 y 15 de diciembre, el mandatario argentino viajará a Miami para participar de la cumbre de jefes de Estado del G-20, encuentro que cerrará el calendario del foro durante 2026.
La reunión estará encabezada por el presidente estadounidense Donald Trump como anfitrión. Sin embargo, desde el Gobierno argentino todavía no confirmaron que Milei vaya a mantener una nueva reunión individual con el mandatario norteamericano durante alguna de las dos visitas.
El vínculo con Estados Unidos y la agenda internacional
La Casa Rosada considera a Estados Unidos, junto con Israel, como uno de sus principales socios estratégicos. Desde el inicio de la gestión de Milei, el Ejecutivo manifestó su intención de fortalecer con ambos países las relaciones políticas, económicas, comerciales y en materia de seguridad.
El vínculo con Israel tuvo una nueva señal durante la última gira sudamericana del mandatario. Milei y Quirno mantuvieron un encuentro con el canciller israelí, Gideon Sa'ar, en Colombia, antes de la asunción del presidente electo Abelardo de la Espriella.
El Gobierno pretende ampliar la cooperación bilateral con Israel en inversiones, tecnología, seguridad y comercio, como parte de la política exterior impulsada por la administración nacional.
Antes, la Asamblea General de la ONU
Antes de los dos compromisos previstos en Estados Unidos, septiembre tendrá otro encuentro central de la agenda diplomática internacional: el 81.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.
El debate general está programado entre el 22 y el 26 de septiembre y continuará el 28. De esta manera, la agenda internacional del último tramo de 2026 tendrá a Estados Unidos como uno de sus principales escenarios.