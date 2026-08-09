Inflación de julio: qué estiman las consultoras y el impacto del dólar y las vacaciones

La inflación de julio se habría ubicado entre 1,9% y 2,1%, según estimaciones privadas. Las vacaciones de invierno, el Mundial 2026 y el movimiento del dólar aparecieron entre los factores que presionaron sobre los precios durante el mes.
La inflación de julio se habría ubicado entre el 1,9% y el 2,1%, de acuerdo con las proyecciones de consultoras privadas relevadas por la Agencia Noticias Argentinas. De confirmarse esas estimaciones, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) habría mostrado una variación similar o levemente superior al 1,9% registrado en junio.
Las previsiones coincidieron con el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) elaborado por el Banco Central, que proyectó para julio una inflación de entre 1,9% y 2%. El dato nacional quedaría, además, por debajo del 2,9% informado para la Ciudad de Buenos Aires.
Entre los factores que habrían presionado sobre el índice aparecieron las vacaciones de invierno. El mayor movimiento turístico impulsó los rubros vinculados con recreación y viajes, mientras que el Mundial 2026 también habría incidido, especialmente mediante aumentos en los pasajes aéreos.
Turismo, dólar y precios estacionales
La consultora C&T estimó un registro similar al de junio y observó una mayor incidencia tanto de la inflación núcleo como de los componentes estacionales, mientras que los precios regulados mantuvieron un comportamiento más moderado.
“Como suele suceder en los meses de julio, los componentes vinculados al turismo se aceleraron por la influencia de las vacaciones de invierno, a lo que se sumó el Mundial de fútbol, que impactó en los pasajes de avión especialmente. Esto explicó la dinámica del componente estacional”, explicó la firma.
Otro factor bajo análisis fue el posible traslado a precios de la suba del dólar registrada entre fines de junio y comienzos de julio. El tipo de cambio avanzó alrededor de $100 durante ese período, aunque el impacto sobre el IPC habría sido parcial y concentrado en determinados productos.
La evolución de la inflación en los últimos meses
Las estimaciones para julio se conocieron después de varios meses de desaceleración. El IPC había registrado un salto al 3,4% en marzo, para luego descender al 2,6% durante abril y al 2,1% en mayo.
En junio, la inflación volvió a disminuir y alcanzó el 1,9%, perforando nuevamente el umbral del 2%. El comportamiento de julio permitirá determinar si esa tendencia logró sostenerse pese a las presiones estacionales y cambiarias.
El Gobierno buscará que el próximo dato oficial confirme la continuidad del proceso de desinflación. Sin embargo, las proyecciones privadas anticiparon que julio podría haber interrumpido la baja mensual, aunque el IPC permanecería cerca del 2%.