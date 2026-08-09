Patronato: Candia valoró la reacción del equipo y afirmó que los próximos partidos “son todas finales”

Marcelo Candia aseguró que se siente “con fuerza para entrenar y seguir adelante” después del empate 2 a 2 que Patronato consiguió como visitante ante Colegiales, por la Primera Nacional.

En medio de una extensa racha sin victorias y con el equipo en zona de descenso, el entrenador destacó la actitud mostrada por sus dirigidos para sobreponerse a un partido adverso.

“Me siento con fuerza para entrenar y seguir adelante, lo único que estoy como todos los hinchas, porque también no se olviden que yo soy un hincha del club, entonces yo sufro como están sufriendo ellos”, expresó Candia luego del encuentro.

El DT reconoció el malestar que provocó el presente deportivo del Rojinegro y aseguró comprender los cuestionamientos. “Entiendo a los que están desconformes, pero trabajamos para tratar de dar lo mejor de nosotros, pero a la vez también estoy dolido, porque soy un hincha que dirige”, sostuvo.

Colegiales 2-2 Patronato |Primera Nacional | Fecha 24 (Zona B)

La reacción que Candia rescató de Patronato

Patronato había comenzado ganando con un gol de Maximiliano Rueda, pero Colegiales revirtió el resultado en el complemento. El propio Rueda apareció nuevamente para establecer el 2-2 definitivo. Para Candia, la capacidad del equipo de reaccionar fue uno de los principales aspectos positivos de la jornada.

“A pesar del momento en que estábamos, por ahí uno piensa que es difícil y sin embargo el equipo sacó ese plus, esas ganas de salir de este momento que es lo que yo rescato, muy valorable como se tiraron de cabeza”, remarcó.

El entrenador también puso el rendimiento en contexto con una semana marcada por problemas físicos. “Fue una semana súper difícil, con la lesión de Barinaga, la lesión de Evangelista, se lesiona Fede Bravo en la pelota parada. En esa posición perdimos a Paco, perdimos a Enrique, ahora perdimos a Bravo, de cuatro o cinco que teníamos nos quedamos con uno solo y es durísimo”, enumeró.

“Este es el camino”

Las bajas obligaron al cuerpo técnico a modificar piezas. Uno de los casos mencionados fue el de Juan Salas: “Por ahí tuvimos que adaptar hoy a Salas, que lo hizo muy bien en una posición que él no venía jugando y se tiró de cabeza, entonces es muy rescatable la actitud del equipo”.

Más allá del empate, Candia consideró que la propuesta ofensiva dejó señales positivas. “Es lindo para el hincha de Patronato ver que su equipo ataca de visitante, es buenísimo”, señaló, aunque admitió que deberán corregir los errores cometidos.

“Este es el camino”, sintetizó el entrenador sobre la actitud que pretende sostener en la recta decisiva de la competencia.

Colón, otra “final” para Patronato

El próximo desafío será frente a Colón en Santa Fe, un compromiso al que Candia le otorgó una relevancia especial. “Se viene un partido difícil en Santa Fe, con un técnico nuevo como Delfino, que conoce todo, que conoce bien la categoría”, anticipó.

Consultado sobre si el encuentro podía representar un punto de quiebre, fue contundente: “Sí, obvio, es como un clásico, a pesar de que hay buena onda entre los clubes”.

Finalmente, Candia dejó una definición sobre la situación que atraviesa Patronato y la exigencia para afrontar lo que resta: “A esta altura todos los partidos son un punto de quiebre, son todas finales para nosotros, el que no entienda eso, no puede jugar”.