Patronato supera 1 a 0 a Colegiales como visitante en la Primera Nacional

Patronato supera 1 a 0 a Colegiales por la fecha 24 de la Primera Nacional. El Rojinegro buscará recuperarse después del empate ante Quilmes.
Patronato supera 1 a 0 a Colegiales en el estadio Libertarios Unidos, por la 24ª fecha de la Primera Nacional. El conjunto entrerriano llega al compromiso con la necesidad de conseguir una victoria que le permita empezar a escapar de la zona de descenso, después del 3-3 frente a Quilmes y con varias bajas en su formación.
El encuentro tiene como árbitro principal a Juan Loustau, acompañado por los asistentes Mariano Cichetto y Damián Orellana, mientras que Lucas Brumer será el cuarto árbitro. El partido podrá seguirse a través de la plataforma LPF Play.
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La situación en la tabla aumentó la presión sobre el equipo dirigido por Marcelo Candia. La victoria de Agropecuario por 3-0 ante Güemes relegó al Patrón a la penúltima posición, actualmente en zona de descenso directo. Patronato suma 23 puntos, mientras que Agropecuario y Chacarita tienen 26, aunque el conjunto paranaense cuenta con dos partidos menos que el Sojero.
Patronato y la necesidad de recuperarse
El último compromiso dejó un sabor amargo para el Rojinegro. Patronato empató 3-3 ante Quilmes después de haber conseguido una ventaja de 3-1 y no pudo sostenerla. Incluso, durante el segundo tiempo, el Cervecero generó oportunidades que pudieron haber inclinado definitivamente el marcador a su favor.
A ese golpe se sumaron las dificultades para conformar el equipo que jugará este domingo. Candia perdió por lesión a tres futbolistas que habían sido titulares frente a Quilmes: Fernando Evangelista, Juan Barinaga y Federico Bravo quedaron fuera de la convocatoria.
Los convocados de Patronato
Colegiales también juega por un objetivo importante
Del otro lado estará un Colegiales que intentará acercarse a los puestos de clasificación al Reducido. El conjunto dirigido por Leonardo Fernández viene de conseguir una importante victoria como local por 2-1 frente a Gimnasia de Jujuy, uno de los protagonistas y punteros de la zona.
Colegiales suma 29 puntos y se encuentra fuera de la zona de Reducido, pero quedó a solamente tres unidades de Deportivo Maipú. Además, todavía tiene pendiente el encuentro correspondiente a la fecha 21 frente a Midland, por lo que mantiene expectativas de involucrarse en la pelea por el segundo ascenso.
Para recibir a Patronato, Fernández convocó a Augusto Alcorcel, Emilio Di Fulvio, Ezequiel Aguirre, Franco Hanashiro, Franco Malagueño, Leonel Ortiz, Facundo Rivero, Alejo Acevedo, Federico Marín, Facundo Montiel, Elías Ocampo, Mateo Ramírez, Enzo Trinidad, Franco Zicarelli, Leonardo González, Mauro Albertengo, Lucas Juárez, Mateo Mamani, Rodrigo Monserrat y Nicolás Toloza.
Una baja importante y un antecedente favorable al Patrón
El entrenador de Colegiales no podrá contar con Lucio Castillo, quien alcanzó la quinta tarjeta amarilla y deberá cumplir una fecha de suspensión. Se trata de una ausencia importante debido a que es una de las referencias ofensivas del equipo. Los restantes diez titulares que comenzaron la victoria frente a Gimnasia de Jujuy podrían volver a estar desde el arranque.
El antecedente más reciente entre ambos favorece a Patronato. Por la sexta fecha de esta Primera Nacional, el Rojinegro se impuso 2-0 en Paraná con goles de Federico Bravo y Renzo Reynaga.
En aquel encuentro, Patronato todavía era dirigido por Rubén Forestello. Ahora, con Marcelo Candia al frente y en una situación comprometida en la tabla, el conjunto entrerriano afrontará una nueva visita a Colegiales con la necesidad de volver a sumar de a tres para empezar a alejarse de los últimos puestos.