Falleció el concejal justicialista de Concordia, Guillermo Satalia Méndez

El abogado y edil del peronismo atravesaba una grave enfermedad. Había solicitado licencia en abril para continuar un tratamiento médico en Buenos Aires.
El concejal justicialista de Concordia Guillermo Satalia Méndez falleció este domingo, según pudo confirmar 7Páginas. El abogado, de 52 años, atravesaba una grave enfermedad y se encontraba en Concordia al momento de su fallecimiento.
Satalia Méndez integraba el Concejo Deliberante de Concordia en representación del justicialismo. Su ausencia en las últimas sesiones había estado relacionada con el tratamiento médico que llevaba adelante.
En abril pasado, el edil había solicitado autorización para ausentarse de las sesiones debido a un tratamiento médico que había iniciado en Buenos Aires, situación que le había impedido desarrollar con normalidad sus actividades legislativas.
La noticia de su fallecimiento generó pesar en el ámbito político y legislativo de la ciudad, donde Satalia Méndez desarrollaba su actividad como representante del peronismo.
Cabe recordar que Satalía Méndez tenía una basta experiencia en ámbitos del Derecho y también en el servicio público ya que se había desempeñado como asesor principal de la Agencia Territorial Concordia, bajo la órbita del entonces Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, en tiempos de gestión nacional del presidente Alberto Fernández.
También había sido apoderado de la Delegación Regional Concordia del Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social de la Nación y del cuerpo de Abogados del Estado Nacional, dependiente de la Procuración del Tesoro de la Nación, allá por 2007.
Según publicó El Entre Ríos, antes de ocupar un escaño en el Concejo Deliberante de Concordia y de incluso presidir allí el Bloque del PJ, el dirigente justicialista había sido secretario de Desarrollo Productivo y Participación Ciudadana de la Municipalidad de Concordia, durante la gestión de Enrique Cresto.