Entre Ríos quedó segunda entre las provincias con mayor transparencia presupuestaria

Entre Ríos quedó segunda en transparencia presupuestaria a nivel nacional, según la edición 2024 del índice elaborado por Cippec. Obtuvo 9,75 puntos sobre 10, solo detrás de Córdoba, y se ubicó casi dos puntos por encima del promedio del país.
Entre Ríos quedó segunda en transparencia presupuestaria entre las 24 jurisdicciones del país, de acuerdo con la edición 2024 del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial (ITPP), elaborado por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
La provincia alcanzó 9,75 puntos sobre un máximo de 10 y quedó solamente por detrás de Córdoba, que encabezó la medición nacional con 9,90. El tercer puesto correspondió a Santa Fe, que obtuvo una calificación de 9,70 puntos.
El desempeño entrerriano también se ubicó considerablemente por encima del promedio nacional. Según los datos difundidos, la media de las jurisdicciones alcanzó los 7,8 puntos, por lo que Entre Ríos quedó casi dos puntos por encima de ese registro.
Qué mide el índice de transparencia presupuestaria
El Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial analiza la información presupuestaria y fiscal que los gobiernos provinciales ponen a disposición de la ciudadanía a través de sus respectivos sitios web oficiales.
Para establecer el puntaje, Cippec considera aspectos como la cantidad de información publicada, su nivel de detalle y el grado de actualización de los datos disponibles para la consulta pública.
La evaluación se encuentra dividida en cuatro grandes bloques: presupuesto; ejecución y rendición de cuentas; recursos; y divulgación. De esta manera, el indicador busca determinar el nivel de acceso que tienen los ciudadanos a la información vinculada con la administración y utilización de los fondos públicos.
Entre Ríos, en el podio nacional
La edición correspondiente a 2024 dejó a Córdoba al frente del ranking con 9,90 puntos, seguida por Entre Ríos con 9,75 y Santa Fe con 9,70. Entre las jurisdicciones mejor posicionadas también aparecieron Tierra del Fuego y Neuquén.
El resultado colocó así a Entre Ríos dentro del grupo de provincias con mayor disponibilidad y accesibilidad de información presupuestaria y fiscal del país.
La diferencia respecto del promedio nacional resultó otro de los aspectos destacados de la medición. Frente a una media de 7,8 puntos entre las jurisdicciones, el registro entrerriano alcanzó prácticamente la puntuación máxima prevista por el índice.
La importancia del acceso a las cuentas públicas
Desde Cippec señalaron que la transparencia fiscal constituye un componente fundamental para garantizar el acceso ciudadano a la información pública y fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.
En ese sentido, el organismo sostuvo que la publicación de información vinculada con las cuentas públicas permite que tanto la ciudadanía como los diferentes poderes del Estado puedan evaluar las políticas implementadas y conocer cómo se utilizan los recursos públicos.
El informe también destacó una evolución positiva a nivel nacional durante los últimos años. Según el análisis, la transparencia presupuestaria mejoró entre las provincias argentinas, al mismo tiempo que se redujeron las diferencias existentes entre las distintas jurisdicciones.
Mejoras en la información fiscal de las provincias
El avance estuvo acompañado por una mayor disponibilidad de información fiscal para la ciudadanía, uno de los aspectos considerados esenciales para fortalecer el control y seguimiento de las administraciones públicas.
En ese escenario, Entre Ríos se ubicó entre las jurisdicciones de mayor desempeño del país y quedó a solo 0,15 puntos de Córdoba, la provincia que consiguió la calificación más alta de la edición 2024.
De esta manera, el resultado del Índice de Transparencia Presupuestaria Provincial posicionó a Entre Ríos en el segundo puesto del ranking nacional, por encima de Santa Fe y con una calificación ampliamente superior al promedio registrado entre las 24 jurisdicciones evaluadas.