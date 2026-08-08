El Gobierno provincial pedirá a Nación un alivio en las tarifas para la industria forestal

El Gobierno provincial gestionará ante la Nación un esquema que permita reducir el impacto de las tarifas eléctricas sobre la actividad foresto-industrial. La decisión fue comunicada luego de una reunión encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio con representantes de la cadena maderera entrerriana.

El encuentro se desarrolló este viernes en el Mirador Tec de Paraná y fue solicitado por la Cámara de Industriales de Entre Ríos y la Asociación Forestal Argentina. Durante la reunión, las entidades expusieron las dificultades económicas que atraviesan los establecimientos productivos.

Según explicaron los empresarios, durante los últimos cuatro meses las industrias madereras registraron importantes aumentos en sus facturas eléctricas. La situación habría alterado la estructura de costos y reducido la competitividad de los aserraderos.

Gestiones ante la Nación y Cammesa

Los incrementos fueron relacionados con cargos extraordinarios de generación aplicados por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico. Por ese motivo, la solución planteada requiere la intervención de organismos nacionales.

El Gobierno provincial mediará ante la Secretaría de Energía de la Nación y Cammesa para solicitar que los cargos adicionales derivados de los mayores precios de generación sean morigerados. La propuesta también podría alcanzar a otros grandes usuarios de las distribuidoras entrerrianas.

El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, informó que ya se iniciaron conversaciones en Buenos Aires. “Hemos llevado propuestas a Nación y vamos a ver cómo podemos trabajar para que estas se concreten”, señaló.

El impacto sobre la producción y el empleo

Bernaudo consideró válido el reclamo presentado por los industriales y manifestó que la provincia buscará evitar la pérdida de competitividad y proteger los puestos de trabajo relacionados con la cadena forestal.

De la reunión también participaron el secretario de Energía, Jorge Tarchini; la coordinadora de Foresto Industria, Lorna Sacks; el presidente de la Cámara de Empresarios Madereros, Marco Vago; la intendenta de Ubajay, Verónica Luxen; y representantes de aserraderos.

Además de las gestiones inmediatas, el Gobierno provincial analiza herramientas para facilitar la reconversión tecnológica mediante energías renovables. Entre las alternativas aparecen el aprovechamiento de biomasa forestal y la instalación de paneles solares para disminuir los costos energéticos a mediano y largo plazo.