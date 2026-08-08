ANSES elevó los topes para cobrar las asignaciones: cuáles son los nuevos límites

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) actualizó en agosto los límites de ingresos que determinan el acceso a las asignaciones familiares del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF). Los valores aumentaron un 1,89% por la aplicación de la fórmula de movilidad vigente.

El nuevo tope para el ingreso total del grupo familiar quedó establecido en $6.184.406 mensuales. Si la suma de los ingresos de sus integrantes supera ese valor, el hogar pierde el derecho a percibir las asignaciones familiares.

También existe un límite individual de $3.034.844 por mes. Cuando uno de los integrantes supera esa cifra, la familia queda excluida del SUAF, aunque sus ingresos conjuntos permanezcan por debajo del máximo general.

A quiénes alcanzan los nuevos topes

La actualización de ANSES comprende a trabajadores en relación de dependencia, monotributistas de las categorías habilitadas y titulares de la Prestación por Desempleo. También alcanza a jubilados, pensionados, beneficiarios de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo y excombatientes de Malvinas que cobran asignaciones.

Los rangos de ingresos determinan el monto que recibe cada grupo familiar. Los hogares con menores recursos acceden a valores más altos, mientras que la prestación disminuye a medida que los ingresos se acercan al límite máximo permitido.

Los monotributistas inscriptos desde la categoría I en adelante no pueden cobrar asignaciones familiares. Tampoco acceden los hogares en los que uno de sus integrantes supera el tope individual, independientemente del ingreso total de la familia.

El aumento se acredita automáticamente

El incremento del 1,89% también se aplicó sobre los montos de las asignaciones familiares. La actualización es automática y los beneficiarios no necesitan completar una gestión adicional para recibir los nuevos valores.

La liquidación correspondiente a cada titular se realiza según su rango de ingresos y se deposita de acuerdo con el cronograma habitual. Las fechas de agosto están organizadas por la terminación del Documento Nacional de Identidad.

Los beneficiarios pueden consultar el día de cobro y el importe liquidado desde Mi ANSES, mediante su CUIL y la Clave de la Seguridad Social. En esa plataforma también es posible revisar los datos personales y familiares registrados.