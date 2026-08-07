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Sociedad Había ocurrido en Villaguay

Joven que sobrevivió a grave incendio logró ponerse de pie por primera vez después de cuatro meses

El nuevo parte médico de Nico dio cuenta de un importante avance en su recuperación: logró ponerse de pie y sostenerse por sus propios medios. Durante la noche había presentado fiebre y este viernes debía ingresar nuevamente a quirófano.

7 de Agosto de 2026
El joven que logró reponerse.
El joven que logró reponerse. Foto: Archivo.

El nuevo parte médico de Nico dio cuenta de un importante avance en su recuperación: logró ponerse de pie y sostenerse por sus propios medios. Durante la noche había presentado fiebre y este viernes debía ingresar nuevamente a quirófano.

Nico logró ponerse de pie por primera vez después de cuatro meses y algunos días, según se informó este viernes 7 de agosto a través de una nueva actualización sobre su estado de salud. El avance representó un momento significativo dentro del prolongado proceso de recuperación que atraviesa.

 

De acuerdo con el parte difundido por su entorno, durante la noche Nico presentó un pico de fiebre que pudo ser controlado. Hasta el momento de la actualización no se había logrado establecer cuál había sido el origen del cuadro febril.

 

Este viernes por la mañana amaneció en buenas condiciones y permanecía en ayuno desde las 10. La medida respondió a que estaba previsto que durante la tarde-noche ingresara nuevamente al quirófano para continuar con los procedimientos médicos necesarios.

 

Una nueva intervención quirúrgica

 

Según se informó, los profesionales tenían previsto realizarle una escarotomía y retirar las grampas y los puntos correspondientes a los injertos que recibió durante las intervenciones anteriores.

 

En medio de los tratamientos y procedimientos médicos, la jornada dejó una noticia especialmente alentadora para Nico y su familia. Después de cuatro meses y algunos días, consiguió levantarse y mantenerse de pie por sus propios medios.

 

 

El esfuerzo, sin embargo, provocó que posteriormente se mareara, por lo que debieron volver a acostarlo. Pese a esa situación, su entorno valoró especialmente el avance conseguido después del extenso período que lleva atravesando su recuperación.

 

La emoción de su familia por el avance

 

La familia destacó que el proceso continúa paso a paso y puso de relieve la fuerza de voluntad que Nico demostró durante estos meses. El hecho de poder sostenerse nuevamente sobre sus piernas fue considerado un logro importante dentro de esta etapa, publicó Delco Noticias Villaguay.

 

El avance se produjo mientras continúa bajo estricta atención médica y después de atravesar diferentes intervenciones relacionadas con los injertos. Cada procedimiento forma parte de un proceso de recuperación prolongado que requiere seguimiento permanente.

 

Mientras los médicos continuaban evaluando su evolución y el origen del episodio de fiebre registrado durante la noche, la posibilidad de volver a ponerse de pie se convirtió en la noticia más esperanzadora del parte difundido este viernes.

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