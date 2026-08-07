Confirmaron un caso de tuberculosis en localidad entrerriana y activaron el protocolo sanitario

El Hospital Fermín Salaberry de Victoria confirmó un caso de tuberculosis e inició una investigación epidemiológica. Los contactos estrechos serán evaluados de manera programada según protocolo sanitario.
En la ciudad de Victoria se confirmó un caso de tuberculosis y desde el Hospital Dr. Fermín Salaberry se activaron los protocolos sanitarios correspondientes para realizar la investigación epidemiológica y determinar los contactos estrechos de la persona afectada, que, según trascendió, sería un alumno de la escuela Normal.
Estas acciones se desarrollan en coordinación con las autoridades de Salud.
Desde el nosocomio explicaron que, tras la confirmación del diagnóstico, comenzaron a identificar a aquellas personas que, por las características del contacto mantenido, deben ser evaluadas.
Los contactos estrechos serán estudiados de manera programada, siguiendo las recomendaciones establecidas por el Programa Nacional de Control de la Tuberculosis. El objetivo es realizar los controles correspondientes y efectuar el seguimiento sanitario establecido para este tipo de situaciones.
Contactan a las personas consideradas contactos estrechos
Durante este viernes, personal del Hospital Fermín Salaberry comenzó a comunicarse telefónicamente con cada una de las personas identificadas como contactos estrechos, pudo saber Elonce. A través de esos llamados se coordinan los estudios y se brinda información sobre cómo continuará el proceso de evaluación.
En este sentido, aclararon que estos controles no constituyen una urgencia médica. Por ese motivo, los estudios se realizan de manera organizada y planificada, según los criterios establecidos por los protocolos sanitarios.
Asimismo, aclararon que aquellas personas identificadas como contactos estrechos que no presenten síntomas respiratorios pueden continuar normalmente con sus actividades laborales, escolares y sociales, sin necesidad de permanecer aisladas ni adoptar medidas especiales.
Qué deben hacer los contactos estrechos
Las autoridades sanitarias indicaron que, en caso de presentar síntomas respiratorios, las personas alcanzadas por el seguimiento deberán realizar oportunamente una consulta médica para recibir la evaluación correspondiente.
El hospital explicó además que la tuberculosis es una enfermedad prevenible, tratable y curable. Su transmisión se produce por vía aérea y requiere un contacto estrecho y prolongado con una persona que presente tuberculosis pulmonar transmisible.
En ese sentido, desde la institución buscaron despejar dudas sobre las formas de contagio. La enfermedad no se transmite por compartir objetos, alimentos, agua, ropa, útiles escolares o superficies.
No es necesario suspender actividades
A partir de esas características de transmisión, las autoridades sanitarias señalaron que no resulta necesario realizar fumigaciones ni desinfecciones especiales, como tampoco suspender actividades laborales, educativas o sociales debido al caso detectado.
Como medida preventiva general, recomendaron mantener una adecuada ventilación de los ambientes y continuar con las tareas habituales de limpieza.
Finalmente, el Hospital Dr. Fermín Salaberry pidió a la comunidad “mantener la tranquilidad” y recurrir a los canales oficiales para obtener información sobre la situación. También solicitó “respetar la confidencialidad de las personas involucradas” mientras continúa la investigación epidemiológica y la evaluación de los contactos estrechos.
Qué es la tuberculosis y los principales síntomas
La tuberculosis (TB) es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria denominada Mycobacterium tuberculosis. Afecta principalmente a los pulmones, aunque también puede comprometer otras partes del organismo. Es una enfermedad prevenible y curable cuando se diagnostica y recibe el tratamiento adecuado.
Entre los síntomas que pueden presentarse se encuentran tos persistente, fiebre, sudoración nocturna, cansancio, pérdida de peso y disminución del apetito. En algunos casos también puede aparecer dolor en el pecho o expectoración con sangre.
Los síntomas pueden desarrollarse gradualmente y ser leves durante un período prolongado, por lo que una persona puede demorar en advertir que está enferma. Ante síntomas respiratorios persistentes, especialmente después de haber mantenido contacto estrecho con una persona diagnosticada con tuberculosis, corresponde realizar una consulta médica.
También es importante diferenciar infección tuberculosa de enfermedad tuberculosa. Una persona puede tener la bacteria en su organismo sin presentar síntomas ni transmitirla. Solo una proporción de quienes adquieren la infección desarrolla posteriormente la enfermedad activa.
La tuberculosis cuenta con tratamiento mediante antibióticos específicos y puede curarse. Para lograrlo es fundamental completar el esquema indicado por los profesionales de salud, incluso cuando los síntomas hayan desaparecido antes de finalizarlo. (Elonce.com)