Choque fatal en Paraná: familiares de Stefanía Sosa imploraron “una condena justa”

Los familiares de Stefanía Sosa reclamaron justicia este viernes frente a los Tribunales de Paraná, luego del choque ocurrido el pasado sábado en avenida Circunvalación y Churruarín, donde la joven de 35 años murió y sus padres resultaron heridos. La concentración reunió a familiares, amigos y compañeros de trabajo, que también exigieron mayores controles de alcoholemia.

Miguel Aníbal Núñez, conductor de la Toyota SW4 involucrada en el impacto, permanece detenido con 40 días de prisión preventiva. El fiscal Laureano Dato le atribuyó el delito de homicidio imprudente agravado por la conducción antirreglamentaria, en una imputación que tuvo en cuenta el exceso de velocidad y la alcoholemia positiva informada en la causa.

Pedido de justicia por choque fatal en Paraná (foto Elonce)

Durante la movilización, Gustavo Sosa, padre de Stefanía y conductor de la Renault Express embestida, pidió que la Justicia actúe con firmeza. “Yo no tengo palabras para decir, solo digo que los jueces y fiscales se pongan la mano en el corazón y hagan valer la ley como tiene que valer”, expresó a Elonce.

El padre de la víctima pidió además que el proceso judicial avance y que se determine una condena proporcional a lo ocurrido.

La madre continúa en coma inducido

La víctima viajaba junto a sus padres. Stefanía y su madre, Carolina Gavilán, trabajaban en el hogar San Vicente de Paúl, hacia donde se dirigían en el momento del siniestro. El impacto terminó con la vida de Stefanía, mientras que su mamá permanece internada en estado delicado y con respirador.

Eliana Sosa, hermana de Stefanía, confirmó durante la concentración que su madre todavía no pudo ser informada sobre la muerte de su hija debido a su estado de salud. “Mi mamá aún está en coma inducido. Ella no se ha despertado después del accidente”, explicó.

Así quedó la Renault Express tras el accidente.-

Según detalló, Carolina sufrió lesiones pulmonares y un traumatismo de cráneo a raíz del fuerte impacto. Permanece con respirador y bajo atención médica mientras la familia espera una evolución favorable.

“Nosotros íbamos a trabajar”

Gustavo recordó que la familia se dirigía hacia sus trabajos cuando ocurrió el choque y remarcó que se encontraban detenidos aguardando la habilitación del semáforo. “Nosotros íbamos a trabajar, no veníamos de joda. Estábamos esperando el semáforo cuando se llevó la vida de mi hija”, manifestó durante el reclamo.

Miguel Aníbal Núñez.-

En la oportunidad, Sosa calificó a Núñez como “asesino”; y mencionó que solo lo conocía por ser cliente de su ferretería. “Miguel, ya tuviste una muerte anterior, ya destruiste una familia, y hoy destruiste a nuestra familia”, apuntó.

Gustavo también se refirió al pedido de disculpas realizado por el imputado y aseguró que para su familia esas palabras no alcanzan frente a las consecuencias del choque. “Tu perdón no me alcanza. A ninguna de la familia de mi casa nos alcanza tu perdón”, expresó.

Pedido de justicia por choque fatal en Paraná (foto Elonce)

Pedido de más controles de alcoholemia

Durante la marcha, los familiares plantearon además la necesidad de intensificar los controles viales, particularmente durante los fines de semana.

Eliana sostuvo que el consumo de alcohol al volante representa un riesgo que puede terminar con consecuencias irreversibles. “Pedimos tolerancia cero porque si vos tomás sos consciente de que podés producir una lesión a otra persona o quitarle la vida”, manifestó.

La joven indicó que la familia vive en inmediaciones de Circunvalación y aseguró que presenció anteriormente distintos siniestros de gravedad en esa zona. “Esta vez nos tocó a nosotros, nos tocó ponernos en los zapatos de esas familias que tuvieron accidentes”, lamentó.

Pedido de justicia por choque fatal en Paraná (foto Elonce)

“Pedimos una condena justa”

La hermana de Stefanía remarcó que atravesar el duelo y, al mismo tiempo, seguir las actuaciones judiciales representa una situación muy difícil para toda la familia.

“Somos gente humilde que desconoce muchos términos y muchas cosas. Para nosotros es muy difícil afrontar perder una hermana, tener a mi mamá peleando por su vida y estar tratando de hablar con abogados y entender todo esto”, relató.

Al recordar a Stefanía, la describió como una persona alegre y muy presente en la vida familiar. “Mi hermana era una persona hermosa. Cantaba, le encantaba bailar, siempre te ofrecía un mate. Era mi hermana mayor, nos crió a nosotras, nos llevaba a la escuela”, recordó emocionada.

Luego expresó el principal reclamo de la movilización: “Necesitamos que esta persona se haga responsable, asuma las consecuencias y pague por la muerte de mi hermana. Pedimos una condena justa, por favor”.

Choque fatal en Parana: familiares de Stefanía Sosa marcharon por justicia

El recuerdo de sus compañeros

A la convocatoria también asistieron trabajadores del hogar San Vicente de Paúl, donde se desempeñaban Stefanía y su madre.

Analía, compañera de trabajo y amiga de la víctima, describió el impacto que produjo su ausencia entre residentes y empleados. “Ella era luz ahí en el hogar para sus viejis. Andaba todo el tiempo cantando, riéndose con su risa exagerada. La verdad que dejó un vacío muy grande”, expresó.

La mujer aseguró que la recordarán desde la alegría que transmitía y se sumó al pedido de justicia y mayores controles. “Quien sale alcoholizado sale a matar, es un potencial asesino. Pido justicia por Stefi y cadena de oración por Carolina”, afirmó.

Pedido de justicia por choque fatal en Paraná (foto Elonce)

Prisión preventiva para el imputado

Núñez permanece alojado en la Unidad Penal Nº1 luego de que la Justicia dispusiera 40 días de prisión preventiva.

En la audiencia de imputación, la Fiscalía atribuyó el delito de homicidio imprudente agravado por conducción antirreglamentaria. Entre los elementos considerados se encuentran la alcoholemia positiva y una pericia preliminar que estimó que la camioneta circulaba aproximadamente a 140 kilómetros por hora.

Mientras continúa la investigación judicial, la familia sostuvo que mantendrá el reclamo para que el caso avance hacia una condena que considere justa.

Para los Sosa, el pedido está atravesado además por otra espera urgente: la recuperación de Carolina. “Pensamos en ella y en los dos chiquitos que dejó mi hermana. Esa es la fuerza para seguir”, expresó Eliana.