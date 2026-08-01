Detuvieron por homicidio culposo al conductor alcoholizado que causó una muerte en Paraná

El conductor de la camioneta que protagonizó el choque fatal en Circunvalación y Churruarín quedó detenido por Homicidio Culposo Imprudente durante este sábado en Paraná. Se trató de Miguel Aníbal Núñez, de 44 años, quien conducía una Toyota SW4 que embistió una Renault Express en la que viajaba una familia. Como consecuencia del impacto murió Estefanía María Fernanda Sosa, de 35 años, mientras sus padres resultaron heridos.

El fiscal Laureano Dato dispuso la detención del conductor y el inicio del proceso judicial para determinar su responsabilidad en el siniestro. Núñez fue esposado por personal policial y posteriormente trasladado a la Alcaidía de Tribunales.

Detuvieron al conductor tras el siniestro fatal (foto Códigos)

La medida judicial se adoptó mientras avanzaron las actuaciones para establecer las circunstancias en las que se produjo la colisión y determinar si el conductor de la camioneta circulaba bajo los efectos del alcohol.

Cómo ocurrió el choque fatal

De acuerdo con la reconstrucción preliminar realizada por la Policía, la Toyota SW4 circulaba de norte a sur por avenida Circunvalación cuando, al llegar a la intersección con calle Churruarín, impactó contra una Renault Express.

El utilitario era conducido por Gustavo Sosa, de 61 años, quien viajaba acompañado por su esposa, Carolina Gavilán, de 52, y la hija de ambos, Estefanía María Fernanda Sosa, de 35 años.

Así quedó la utilitaria tras choque fatal en Paraná (foto Códigos)

Según había explicado a Elonce el jefe de Operaciones de la Departamental Paraná de Policía, Jorge Pérez, la Renault Express se encontraba detenida ante el semáforo cuando fue alcanzada desde atrás por la camioneta.

“El conductor de la Renault Express viajaba junto a su esposa y en la parte de atrás iba su hija de 35 años. Se dirigían a trabajar cuando, en circunstancias en las que aguardaban el paso del semáforo, en primera instancia surgiría que fueron embestidos desde atrás por una camioneta Toyota SW4”, había explicado Pérez a Elonce.

Una mujer murió y su madre fue hospitalizada

Producto del impacto, Estefanía Sosa murió en el lugar. Su madre sufrió politraumatismos y debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Martín, donde recibió atención médica.

La familia había salido de su vivienda pocos minutos antes del siniestro. Madre e hija se dirigían hacia el asilo de adultos mayores San Vicente de Paúl, donde trabajaban.

Choque fatal en Paraná (foto Elonce)

“Viven a pocas cuadras del lugar del accidente, recién habían tomado la Circunvalación y el primer semáforo que aguardaban era el de calle Churruarín”, había detallado Pérez.

El siniestro se produjo mientras se registraban precipitaciones en la capital entrerriana. Personal policial y de Policía Científica realizó las pericias sobre ambos vehículos y en el lugar del impacto.

Choque fatal en Paraná (foto Elonce)

Investigan si el conductor había consumido alcohol

Según pudo confirmar Elonce a partir de fuentes policiales, durante las primeras actuaciones surgieron indicios que llevaron a investigar si el conductor de la Toyota SW4 había circulado bajo los efectos del alcohol.

“Había varias botellas en el interior de la camioneta que impactó contra el utilitario que aguardaba su paso en el semáforo”, había indicado Pérez.

Quedó detenido el conductor de la camioneta que chocó a una familia y provocó la muerte de una joven (foto Códigos)

La presencia de las botellas, por sí misma, no determinó si el conductor había consumido alcohol, por lo que la Justicia dispuso las medidas correspondientes para establecerlo.

En ese marco, Fiscalía había ordenado la extracción de muestras de sangre y orina al conductor. Los resultados de esos análisis resultarán parte de las pruebas incorporadas al expediente.

Choque fatal en Paraná (foto Elonce)

El conductor quedó alojado en la Alcaidía

Ante los elementos reunidos durante las primeras horas de la investigación, el fiscal Laureano Dato solicitó la detención de Núñez en el marco de una causa por homicidio culposo imprudente.

El hombre fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales y quedó a disposición de la Justicia mientras continuó la investigación.

Choque fatal en Paraná (foto Elonce)

Las pericias accidentológicas, los análisis solicitados al conductor y otros elementos incorporados al expediente permitirán avanzar en la reconstrucción de la mecánica del choque y establecer las responsabilidades correspondientes.