Tragedia vial en Ruta 192: siete muertos tras choque frontal durante la tormenta

Siete muertos en un choque en la Ruta 192

Siete personas murieron en un choque en la Ruta 192, entre ellas cinco menores de edad, luego de que un automóvil y un camión impactaran frontalmente durante la noche del viernes en la provincia de Buenos Aires. En el vehículo de menor porte viajaban ocho ocupantes y el único sobreviviente fue rescatado y trasladado en grave estado a un centro asistencial.

El siniestro ocurrió alrededor de las 21, a la altura del kilómetro 22 de la ruta provincial 192, en el límite entre Torres y el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Según informaron Bomberos Voluntarios de Luján, un GMC Chevette y un camión Mercedes Benz colisionaron frontalmente mientras una intensa tormenta afectaba la zona.

Cinco menores entre las víctimas

En el automóvil viajaban ocho personas. Como consecuencia de la magnitud del impacto, tres menores y cuatro adultos murieron en el lugar. La octava persona que ocupaba el vehículo sobrevivió al choque, aunque quedó atrapada entre los restos del automóvil y debió ser rescatada por los equipos de emergencia.

Las víctimas fueron identificadas como Emiliano Moreira (32), Tamara Alverneque (35), Ludmila Fredes (20), Santiago Fredes (19), Milagros Moreira (15), Josefina Moreira (12) y Martín Moreira (10).

El conductor del camíón -Juan Bautista Rodríguez- y su acompañante -Mariano Humberto Sandi- resultaron ilesos.

“A las 21:12 nos ingresó el llamado, fuimos con dos móviles, uno de rescate y una ambulancia”, señalaron desde Bomberos Voluntarios de Luján.

Al momento del arribo de los rescatistas, integrantes del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Exaltación de la Cruz ya se encontraban trabajando en el lugar bajo una lluvia torrencial.

El único sobreviviente fue trasladado en grave estado

Los equipos de emergencia trabajaron para liberar al sobreviviente que permanecía atrapado dentro del vehículo. “Colaboramos con ellos rescatando al único sobreviviente que estaba atrapado en el vehículo, que fue derivado en estado de gravedad a un hospital en Capilla del Señor”, informaron desde el destacamento de Luján.

El herido permanecía bajo atención médica debido a las lesiones sufridas durante la colisión.

Los ocupantes del camión resultaron ilesos

El camión Mercedes Benz era conducido por un joven de aproximadamente 20 años que viajaba acompañado por un hombre de alrededor de 50, ambos domiciliados en Luján.

Los dos ocupantes del transporte resultaron ilesos tras el impacto.

En el lugar intervinieron efectivos de la Policía de Robles, personal del Destacamento Torres, Bomberos Voluntarios de Luján, Bomberos de Exaltación de la Cruz y agentes de Policía Científica.

Investigan las causas del choque

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Exaltación de la Cruz inició una investigación para determinar las circunstancias que derivaron en la colisión.

La causa quedó inicialmente caratulada como “homicidio culposo”, mientras los peritos realizaron las tareas correspondientes sobre la ruta y los vehículos involucrados.

Uno de los elementos que formó parte de la reconstrucción fueron las condiciones meteorológicas existentes al momento del hecho, ya que el choque ocurrió mientras una fuerte tormenta afectaba la región. No obstante, las causas concretas del impacto quedaron sujetas al resultado de las pericias.

Como consecuencia del operativo, la circulación sobre la Ruta 192 permaneció parcialmente reducida y se implementaron controles y desvíos mientras trabajaban los servicios de emergencia y los investigadores.