Fuertes daños por el temporal en Ibicuy: cinco voladuras de techos, postes caídos y un tapial derrumbado

El temporal en Ibicuy provocó daños en diferentes sectores de la localidad y dejó al menos cinco viviendas con voladuras de techos. Las familias damnificadas fueron asistidas mientras personal municipal trabajó junto a efectivos policiales, Bomberos y Enersa para atender las consecuencias de las fuertes lluvias y ráfagas que afectaron al sur entrerriano.

De acuerdo con el último informe de la Municipalidad al que accedió Elonce, el operativo comenzó alrededor de las 19 y continuó durante el desarrollo del fenómeno meteorológico. Las tareas estuvieron destinadas a asistir a los vecinos, retirar elementos peligrosos de la vía pública y monitorear desagües y tendidos eléctricos.

Uno de los principales datos aportados por las autoridades fue que se registraron cinco voladuras de techos en viviendas ubicadas en distintos barrios. Las familias afectadas recibieron asistencia y se trabajó para resguardar sus pertenencias hasta que mejoraran las condiciones meteorológicas.

Postes caídos y trabajos para evitar riesgos eléctricos

El temporal también provocó la caída de postes pertenecientes a la compañía de servicios telefónicos en diferentes puntos de la localidad.

Personal municipal retiró las estructuras y el cableado después de que trabajadores de Enersa verificaran las condiciones del lugar para descartar riesgos eléctricos.

Como consecuencia de esas tareas, algunas calles habían sido cerradas preventivamente al tránsito. Una vez finalizados los trabajos, el municipio confirmó que todos los sectores que permanecían interrumpidos quedaron nuevamente habilitados para la circulación.

Daños en el Polideportivo Municipal

Entre los daños materiales también se registró la caída de una parte del tapial perimetral del Polideportivo Municipal sobre calle Libertad.

El derrumbe se produjo durante el temporal que afectó a la localidad con lluvias, actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento.

Previamente, la Municipalidad había dispuesto restricciones preventivas a la circulación en sectores próximos al complejo debido a los elementos caídos y los riesgos derivados del fenómeno.

Cómo funcionaron los desagües

En paralelo con la atención de los daños, las autoridades mantuvieron bajo vigilancia el comportamiento del agua acumulada por las precipitaciones.

El municipio informó que el sistema de bombeo del terraplén comenzó a funcionar desde las 20 y que los niveles pluviales se mantuvieron dentro de parámetros normales.

Los equipos continuaron monitoreando el estado de los desagües, los postes de electricidad y otros elementos que pudieran representar riesgos para la población mientras persistieran las condiciones meteorológicas adversas.

Trabajo conjunto durante el temporal

Del operativo participaron trabajadores municipales, Policía, Bomberos y personal de Enersa. También colaboraron vecinos y trabajadores de Video Cable Ibicuy.

Desde la Municipalidad agradecieron a quienes participaron de las tareas y solicitaron a los habitantes evitar desplazamientos mientras continuara el temporal.

“Seguimos trabajando y monitoreando el estado de desagües, postes de electricidad y todo aquello que pueda generar riesgo para la gente. Por favor, permanezcan en sus hogares hasta que pase el temporal”, comunicaron desde el gobierno local.

Asimismo, recordaron que ante situaciones de emergencia o necesidad, los vecinos podían comunicarse con los canales de atención de la Municipalidad, Bomberos o Policía.