Llovieron 48mm en Paraná y rigen alertas naranja y amarilla por tormentas para Entre Ríos

La alerta naranja por tormentas en Entre Ríos continúa vigente durante este sábado, mientras las precipitaciones afectaban a Paraná y otros sectores de la provincia. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el nivel naranja para departamentos del norte y mantuvo una advertencia amarilla para áreas del centro y oeste entrerriano. En la capital provincial se habían acumulado 48 milímetros desde la noche del viernes.

Nublado con llovizna en Paraná (foto Elonce)

El organismo nacional advirtió que los fenómenos de mayor intensidad podrían incluir abundante caída de agua en períodos breves, granizo, frecuente actividad eléctrica y fuertes ráfagas. En los departamentos bajo alerta naranja, la velocidad del viento podría superar los 100 kilómetros por hora.

La inestabilidad se produjo después de una jornada con temperaturas elevadas para la época. Durante la tarde del viernes, el termómetro había alcanzado los 31 grados y, con el ingreso del frente de tormenta, se produjo un marcado descenso térmico.

Nublado con llovizna en Paraná (foto Elonce)

Qué zonas estaban bajo alerta naranja

Según el último informe del SMN, los departamentos San Salvador, Concordia, Federal, Feliciano y Federación permanecían alcanzados por una alerta naranja.

“El área será afectada por tormentas aisladas fuertes, algunas severas. Las mismas podrán estar acompañadas por precipitaciones intensas en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden superar los 100 km/h y actividad eléctrica frecuente”, informó el organismo.

Para esos departamentos se estimaron acumulados de lluvia de entre 60 y 90 milímetros durante la totalidad del período bajo alerta, aunque esos valores podrían ser superados puntualmente.

Alerta amarilla para Paraná y otros departamentos

En tanto, Paraná, Diamante, Rosario del Tala, Villaguay y La Paz permanecían bajo alerta amarilla por tormentas. En esas zonas se esperaban fenómenos de variada intensidad, algunos fuertes o localmente severos.

“Las mismas podrán estar acompañadas por fuertes ráfagas, granizo, lluvias abundantes en cortos períodos e intensa actividad eléctrica”, indicó el Servicio Meteorológico Nacional.

Los valores de precipitación acumulada previstos se ubicaban entre 30 y 50 milímetros, con posibilidad de registros superiores de manera localizada.

Paraná acumuló 48 milímetros

En Paraná, las precipitaciones comenzaron durante la noche del viernes y continuaron durante el sábado. Hasta el momento señalado se habían contabilizado unos 48 milímetros de lluvia acumulada.

La llegada del frente también provocó una variación pronunciada de la temperatura. Antes de la medianoche del viernes se registraban aproximadamente 26°C, pero el termómetro descendió hasta los 19°C en alrededor de diez minutos durante el ingreso de las ráfagas y precipitaciones.

Las tormentas se desarrollaron por la interacción entre una masa de aire cálido y húmedo que había ingresado desde el norte y el avance de un frente frío sobre el centro del país.

Alerta por tormentas en Entre Ríos (fuente SMN)

Cómo seguirá el tiempo en Paraná

Para este sábado, el pronóstico indicó la continuidad de las tormentas fuertes durante la mañana, mientras que para la tarde estaban previstos chaparrones.

La mejora de las condiciones meteorológicas comenzaría a percibirse hacia la noche, a medida que el frente frío continuara su desplazamiento.

La temperatura mínima prevista era de 15°C y la máxima alcanzaría los 21°C. Además, el viento iría rotando durante la jornada y el ingreso de aire más frío provocaría un descenso térmico progresivo.

Nublado con llovizna en Paraná (foto Elonce)

Cuándo volverá el tiempo estable

El domingo presentaría condiciones más estables y un descenso de temperatura más evidente. La mínima prevista era de 11°C y la máxima alcanzaría los 20°C.

Para el lunes se pronosticaron alrededor de 13°C de mínima y 21°C de máxima, con cielo mayormente nublado y vientos leves.

El martes volverían a bajar las temperaturas, en una jornada con condiciones más propias del invierno y escasas probabilidades de precipitaciones.

Nublado con llovizna en Paraná (foto Elonce)

La temperatura comenzaría nuevamente a aumentar desde el miércoles, cuando se estimaban 11°C de mínima y 23°C de máxima.

Para el jueves, en tanto, el pronóstico anticipaba una máxima cercana a los 27°C y, de mantenerse las previsiones, no se esperaban precipitaciones.