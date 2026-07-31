Joven médico entrerriano es una de las víctimas fatales de choque en autopista Rosario–Santa Fe

Murió un médico entrerriano tras choque en autopista Rosario. Un choque fatal entre un camión y un auto, se registró este viernes por la tarde, sobre la Autopista Rosario–Santa Fe, a la altura de la localidad santafesina de Monje, donde, tras el impacto, murieron dos jóvenes médicos, uno oriundo de la capital entrerriana y otro de la localidad santafesina de Avellaneda, supo Elonce.

Mientras que una tercera fue rescatada con vida por Bomberos Voluntarios de Barrancas. La persona que quedó atrapada fue trasladada a un centro médico municipal de la localidad de Monje, con posibilidad de derivación a otro establecimiento provincial según la evolución de sus lesiones.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 64, en la mano con sentido hacia Rosario. Según informó Marcos Escajadillo, secretario a cargo de Defensa Civil de Santa Fe, en declaraciones a la señal TN, el camión se cruzó de carril e impactó al vehículo particular, y ambos terminaron fuera de la calzada. “El camión se cruzó de carril e impactó el vehículo, ambos terminaron fuera de la calzada”, precisó el funcionario.

Los médicos fallecidos

En horas de la noche de este viernes, se confirmaron las identidades de los jóvenes médicos fallecidos en el accidente de tránsito. Según pudo saber Elonce, eran compañeros de residencia. Se trata del santafesino, Alejo Vicentín y el entrerriano, oriundo de Paraná, Agustín Ferreyra Greca, quien era un exjugador de rugby del Club Atlético Estudiantes (CAE), donde actualmente, se desempeñan dos de sus hermanos, confirmaron autoridades de la institución a este medio.

Suspensión de actividades

En horas de la noche, el Club Atlético Estudiantes (CAE) dio a conocer un comunicado en el que suspendía la actividad del rugby, producto del fallecimiento de Agustín Ferreyra, ya que atraviesa horas de profundo dolor.

Tras confirmarse que una de las víctimas fatales del choque ocurrido este viernes sobre la autopista Rosario–Santa Fe era un exjugador de la institución y familiar directo de dos actuales integrantes del plantel de Primera División; Elonce pudo conocer que el club resolvió suspender todas sus actividades en señal de duelo. La decisión también alcanzó a la jornada de rugby infantil prevista para este sábado.

El mensaje de la comisión de rugby

La noticia fue comunicada por la coordinación de Rugby Infantil del CAE, que expresó sus condolencias a la familia y confirmó la suspensión de las actividades.

"Hace unas horas hubo un accidente vial fatal en el cual falleció un exjugador y familiar directo de dos actuales jugadores de la Primera del Club Atlético Estudiantes", señala el comunicado difundido y al que accedió Elonce.

Al respecto, se agregó: "por ese motivo, el Club Atlético Estudiantes nos ha informado que suspenden todas las actividades por duelo, por ende, la actividad de rugby infantil de mañana queda suspendida".

Finalmente, expresó: "A la familia Ferreyra y a toda la gran familia del CAE les enviamos un cálido saludo en este duro momento que están atravesando y unas sinceras condolencias".