Choque fatal entre un camión y un auto en la Autopista Rosario-Santa Fe: murieron dos personas

Un choque fatal entre un camión y un auto se registró este viernes por la tarde sobre la Autopista Rosario–Santa Fe, a la altura de la localidad santafesina de Monje, donde dos personas murieron y una tercera fue rescatada con vida por Bomberos Voluntarios de Barrancas.

El siniestro ocurrió en el kilómetro 64, en la mano con sentido hacia Rosario. Las causas son materia de investigación.

De acuerdo con las primeras informaciones, el impacto dejó dos víctimas fatales en el lugar, mientras que una tercera persona fue asistida y rescatada por los equipos de emergencia que acudieron al lugar.

Trabajan los equipos de emergencia

En el operativo intervienen Bomberos Voluntarios de Barrancas, personal policial y otros servicios de emergencia, que continúan realizando tareas de asistencia y peritajes para determinar cómo se produjo el choque.

Como consecuencia del operativo, el tránsito permanece parcialmente restringido, lo que genera importantes demoras para quienes circulan por la autopista.

⚠️Atención. AP 01 KM 79, altura de Barrancas sentido a Rosario se realiza corte total y desvío hacia RN 11 por siniestro vial. Circular con precaución — Agencia Provincial de Seguridad Vial (@RedSegVial) July 31, 2026

Las autoridades recomendaron transitar con extrema precaución por la zona hasta que finalicen las tareas de remoción de los vehículos y las pericias correspondientes.