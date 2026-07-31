La Fiesta de la Colonización en San José impulsó el turismo y generó $980 millones de movimiento económico

La Fiesta Nacional de la Colonización volvió a posicionar a San José como uno de los destinos más elegidos de Entre Ríos durante el receso invernal. La 39ª edición de la celebración generó un importante repunte turístico, con hoteles y alojamientos por encima del 93% de ocupación, récord de visitantes en el complejo termal y un movimiento económico estimado en $980 millones.

En conversación con Elonce, el intendente de San José, Gustavo Bastian, destacó que el impacto de la fiesta trascendió el predio multievento y alcanzó a toda la economía local. "Estamos muy felices por el movimiento económico que esto genera porque las temporadas de verano e invierno no habían sido buenas para el sector turístico", afirmó.

Uno de los factores que impulsó la llegada de visitantes fue el turismo organizado. El sábado arribaron más de 42 micros, principalmente desde la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, con paquetes que combinaban una jornada en las termas y la asistencia al recital de Luciano Pereyra. Esa jornada también marcó un récord histórico de ingresos al complejo termal de San José.

La fiesta movilizó a toda la ciudad

El fuerte flujo de turistas benefició a comercios, gastronómicos e instituciones locales. Según explicó Bastian, los puestos de comidas, alquiler de sillas y otros servicios instalados en la plaza y el predio "lo vendieron todo e hicieron una diferencia económica importante que les permitirá afrontar mejor los últimos meses del año".

El municipio realiza el cierre definitivo de los números, aunque ya estima que la actividad económica generada por la fiesta rondó los $980 millones, contemplando el movimiento en hoteles, gastronomía, comercios, termas y servicios turísticos.

Luciano Pereyra convocó a una multitud y la fiesta volvió a batir récords

El principal pico de concurrencia se registró el sábado por la noche con la presentación de Luciano Pereyra, cuando el predio multievento reunió a más de 24.000 personas, la mayor convocatoria de la historia de la Fiesta Nacional de la Colonización.

La convocatoria comenzó el viernes con la tradicional Noche de Peña y continuó el domingo con el desfile evocativo alrededor de la plaza General Urquiza y una nueva jornada de espectáculos.

El clima también acompañó el desarrollo de las actividades: pese a la lluvia registrada durante la madrugada del domingo, el cielo se despejó antes del mediodía y permitió una importante participación del público.

Una fiesta que fortalece el turismo durante todo el año

El intendente remarcó que la Fiesta Nacional de la Colonización no solo celebra la historia de San José, sino que también se consolidó como una herramienta para fortalecer la actividad turística en la región.

"Tratamos de rememorar nuestras raíces, nuestra cultura y la historia de nuestra ciudad, que fue la primera colonia agrícola organizada de inmigrantes de Entre Ríos y la segunda del país. Lo hacemos junto a todas las instituciones porque entendemos que esa es la manera de que la fiesta siga creciendo", expresó.

Bastian también resaltó el potencial de la microrregión Tierra de Palmares y sostuvo que las termas, la naturaleza, la gastronomía y los atractivos recreativos convierten a San José en un destino para disfrutar durante todo el año. "Tenemos que seguir potenciando el turismo porque es una industria clave para Entre Ríos. Hay propuestas para toda la familia y cada año buscamos que nuestra fiesta sea un motivo más para que la gente nos elija", concluyó.