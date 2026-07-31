Cadena de Empanadas pidió concurso de acreedores: acumula deuda por más de $1.000 millones

La cadena Solo Empanadas, una de las marcas más reconocidas del rubro gastronómico argentino, volvió a solicitar el concurso preventivo de acreedores para intentar reestructurar sus deudas y evitar la quiebra. La empresa acumula un pasivo superior a los $1.000 millones, según registros oficiales.

Esta presentación fue realizada por Divaflo SRL, firma propietaria de la marca, y quedó radicada en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 11 de General San Martín, a cargo del juez Marcelo Escola. La apertura del concurso fue publicada mediante un edicto en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo con la información de la Central de Deudores del Banco Central, la empresa registra 231 cheques rechazados por un monto total de $1.032.723.382,18.

La mayoría de esos documentos corresponden a operaciones con Banco Nación, Banco Provincia, Santander, Galicia, Macro y Supervielle, y figuran en categorías de riesgo medio y alto.

El proceso concursal establece que la sindicatura presentará su informe individual el 27 de octubre, mientras que el informe general será elevado el 11 de diciembre. Además, se fijó una audiencia para el 24 de junio de 2027, ya que el período de exclusividad vencerá el 1° de julio del próximo año, plazo durante el cual la firma intentará alcanzar un acuerdo con sus acreedores.

Segunda convocatoria en su historia

No es la primera vez que la compañía recurre a esta herramienta judicial. En 2009, Franquicias Argentinas S.A., encargada del desarrollo de las franquicias de la marca, también solicitó la apertura de un concurso preventivo. Un año más tarde, la empresa fue declarada en quiebra.

Tras varios años fuera del mercado, Solo Empanadas reapareció en 2021, en plena pandemia, bajo la administración de Divaflo SRL, con el objetivo de relanzar el negocio, aunque sin recuperar el crecimiento que había alcanzado a fines de la década del noventa.

Los motivos de la crisis

La empresa atribuyó su situación financiera a una combinación de factores. Entre ellos mencionó la inversión realizada para trasladar y ampliar su planta industrial de Villa Lynch, una obra financiada en gran parte mediante créditos bancarios que incrementó su nivel de endeudamiento.

A ese escenario se sumaron la caída de la actividad económica y del consumo, que redujeron las ventas, además de los elevados costos financieros y la falta de liquidez, dificultades que complicaron el cumplimiento de sus obligaciones.

Una marca que marcó una época

Fundada en 1999 en el barrio porteño de Belgrano, Solo Empanadas se convirtió en una de las cadenas más populares del país gracias a una estrategia de marketing que ganó notoriedad antes de la irrupción de las redes sociales. La empresa promocionaba sus productos con personas disfrazadas de empanadas que bailaban en los semáforos y repartían muestras gratuitas.

Durante su etapa de mayor expansión, llegó a operar unas 50 franquicias, exportó productos a distintos países de América Latina y desarrolló otras marcas como Morita, Kiosco de Empanadas y Fan de la Pizza. Actualmente, el grupo mantiene más de 160 puntos de venta entre todas sus enseñas, mientras que Solo Empanadas cuenta con unas 30 sucursales en funcionamiento.