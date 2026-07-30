Ford reducirá la producción de la Ranger por la baja en las ventas

La Ranger es uno de los principales modelos que Ford produce en el país y exporta a la región.

Ford Argentina reducirá desde octubre el ritmo de producción de la pickup Ranger en su planta de General Pacheco como consecuencia de la caída de la demanda en la región. La compañía decidió ajustar la velocidad de la línea de montaje para adecuar la oferta al nivel de ventas registrado en los principales mercados de destino del modelo.

La medida se enmarcó en un contexto de desaceleración de la industria automotriz, que provocó un incremento de los niveles de stock tanto en Argentina como en Brasil, los dos principales mercados para la pickup fabricada en el país.

Desde la empresa explicaron que el objetivo es "adecuar el volumen diario de producción para alinearlo con el nivel de demanda que estamos observando en la región", mediante un ajuste en la velocidad de fabricación que permita responder a las condiciones actuales del mercado.

La demanda condicionó la producción

La Ford Ranger es uno de los principales productos industriales de la automotriz en América del Sur. Además de abastecer al mercado argentino, gran parte de su producción se destina a la exportación, especialmente hacia Brasil, por lo que la evolución de ese mercado tiene un impacto directo sobre la actividad de la planta bonaerense.

Al mismo tiempo, el segmento de pickups se volvió más competitivo en los últimos años con el ingreso de nuevas marcas chinas, que ampliaron su oferta con distintos modelos y tecnologías de propulsión.

Aunque Ford no informó oficialmente el alcance del ajuste, fuentes del sector estimaron que la reducción de la producción podría rondar el 17% a partir de octubre. Sin embargo, el porcentaje definitivo dependerá del comportamiento de la demanda durante agosto y septiembre, meses en los que la empresa volverá a evaluar sus proyecciones.

Cambio de escenario

La decisión marcó un giro respecto del escenario de 2025. Durante el año pasado, la terminal había aumentado en dos oportunidades la velocidad de producción, con incrementos del 15% en cada ocasión, para acompañar un plan de expansión que proyectaba alcanzar una capacidad cercana a las 80.000 unidades anuales durante 2026.

Ese crecimiento había estado acompañado por la incorporación de trabajadores en la planta de General Pacheco.

Sin embargo, la caída del 9,9% en las ventas durante el primer semestre obligó a la automotriz a revisar sus previsiones y adaptar el volumen de producción a una demanda más débil de la esperada.

Incertidumbre entre los trabajadores

Hasta el momento, Ford no confirmó si la reducción del ritmo de fabricación derivará en suspensiones o despidos.

No obstante, la posibilidad de un ajuste en la dotación comenzó a generar preocupación entre los empleados de la planta, donde circulan versiones sobre un eventual recorte de personal si la demanda no muestra signos de recuperación durante los próximos meses.