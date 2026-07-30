Casa de la Cultura de Paraná presentó una agenda con literatura y música en vivo

REDACCIÓN ELONCE
La Secretaría de Cultura de Entre Ríos presentó la agenda para este jueves y viernes en Paraná, con una nueva edición del ciclo "Las palabras quedan", dedicada a Juan L. Ortiz, y una noche de música con el Fogón Entrerriano. Ambas propuestas tendrán entrada libre y gratuita.
La agenda cultural en Paraná sumó nuevas propuestas para este jueves y viernes con actividades organizadas por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos en la Casa de la Cultura. La programación incluye una edición especial del ciclo literario Las palabras quedan, dedicada al poeta Juan L. Ortiz, y una nueva presentación del Fogón Entrerriano, con artistas de la provincia y entrada libre y gratuita.
El secretario de Cultura de Entre Ríos, Julián Stoppello, invitó a participar de las actividades y destacó que ambas iniciativas forman parte de la programación cultural impulsada por el organismo provincial.
"Estamos invitando porque esta noche en Casa de la Cultura, a partir de las 21, tenemos una nueva edición de Las palabras quedan, que es el ciclo de literatura de la Secretaría de Cultura, en este caso dedicado especialmente a la figura de Juan L. Ortiz", expresó.
Un homenaje a Juan L. Ortiz
Stoppello explicó que la propuesta se desarrolla en el marco del Congreso Entrerriano de Literatura y busca acercar al público la obra del reconocido poeta entrerriano. "Nos sumamos en ese marco para hacer esta lectura del gran poeta entrerriano con resonancia internacional", señaló.
Durante la actividad participarán personas que compartieron distintos momentos de la vida de Juan L. Ortiz, además de escritores de diferentes generaciones.
Entre los invitados estarán Miguel Ángel Federik, Solidario Romero, Fernando Kosiak y Soledad Escobué, quienes realizaron lecturas de la obra del poeta y compartieron experiencias vinculadas con su trayectoria.
"La idea es leer a Juan L., compartir esa lectura con el público y también que las personas que tuvieron trato con el poeta nos puedan contar algunas cuestiones acerca de su vida y su relación con la ciudad", indicó el funcionario.
Literatura y memoria cultural
El secretario sostuvo que la propuesta permitirá conocer aspectos de la vida y de la producción literaria de uno de los principales referentes culturales de Entre Ríos.
"Es un momento para disfrutar, compartir y conocer más sobre la vida y la obra de uno de nuestros principales referentes culturales en la provincia y referente ya a nivel internacional", afirmó.
La actividad comenzará a las 21 en la Casa de la Cultura y fue abierta al público.
Nueva edición del Fogón Entrerriano
La programación continuará con una nueva fecha del ciclo Fogón Entrerriano, perteneciente al programa CUAC! Cultura Activa, impulsado por la Secretaría de Cultura en distintas localidades de la provincia.
La propuesta reúne al Dúo Miriam Gutiérrez y Alcides Gilez junto al grupo Mestizo, también en la Casa de la Cultura.
Miriam Gutiérrez, oriunda de Paraná, se presenta como bandoneonista, guitarrista, cantante y compositora, mientras que Alcides Gilez, de General Ramírez, aporta guitarra, voz, arreglos y composiciones.
El dúo interpreta un repertorio integrado por obras propias y composiciones de referentes de la música regional.
Música popular con identidad entrerriana
La noche también incluye la actuación de Mestizo, grupo paranaense que fusiona la música de raíz folklórica con elementos del rock alternativo y otros géneros.
Su repertorio recrea obras de Atahualpa Yupanqui, Eduardo Falú, Antonio Tarragó Ros, Jorge Méndez, Cuchi Leguizamón, Ramón Ayala y Horacio Guaraní, entre otros autores.
La banda obtuvo una mención especial en el Pre Mate 2022 y fue apadrinada por Antonio Tarragó Ros.
Desde la organización informaron que el ingreso fue libre y gratuito y que durante la jornada funcionó un servicio de cantina para el público asistente.