Caída del helicóptero en San Juan: investigan si la niebla o una falla técnica provocaron la tragedia

La caída del helicóptero en San Juan continúa bajo una intensa investigación judicial y técnica para determinar qué provocó el accidente que causó la muerte de siete personas durante un vuelo en las inmediaciones del Parque Provincial Ischigualasto.

Aunque aún no existe una conclusión definitiva, los investigadores concentran las primeras pericias en dos hipótesis principales: las condiciones meteorológicas y una posible falla mecánica de la aeronave.

La causa quedó a cargo del fiscal federal Francisco Maldonado, quien coordina el trabajo de especialistas junto con la Policía de San Juan, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), Gendarmería Nacional y la Junta de Seguridad en el Transporte (JST). El objetivo es reconstruir los últimos minutos del vuelo y establecer con precisión qué ocurrió antes del impacto.

Las autoridades remarcaron que, por el momento, ninguna hipótesis fue confirmada y que el avance de las pericias será determinante para esclarecer una de las tragedias aéreas más graves ocurridas en la provincia en los últimos años.

Las hipótesis que analizan los investigadores

Una de las principales líneas de investigación apunta a las condiciones climáticas registradas durante el vuelo. Los peritos buscan determinar si la presencia de neblina y la escasa visibilidad en la zona de Ischigualasto pudieron influir en la operación del helicóptero Bell 412.

Para ello se recopilan informes meteorológicos y otros registros que permitan reconstruir el escenario en el que volaba la aeronave. Sin embargo, los investigadores aclararon que todavía no es posible atribuir el siniestro exclusivamente al estado del tiempo.

En paralelo, los especialistas avanzan sobre una segunda hipótesis vinculada a un eventual desperfecto técnico. Las tareas periciales incluyen el análisis de los restos del helicóptero, la revisión del historial de mantenimiento, la documentación correspondiente y las comunicaciones mantenidas durante el recorrido para detectar posibles anomalías previas al accidente.

El vuelo que terminó en tragedia

El Bell 412 había sido contratado por la Agencia Federal de Emergencias (AFE) para participar de una jornada de capacitación en San Juan. Tras concluir esa actividad, la aeronave debía trasladarse hacia La Rioja para incorporarse a un operativo de combate de incendios forestales.

El último contacto con el helicóptero se registró a las 10.26. Minutos más tarde, otra aeronave que sobrevolaba la región localizó el sitio del impacto y alertó a las autoridades, lo que permitió activar el operativo de emergencia.

Como consecuencia del accidente fallecieron el director de Protección Civil de San Juan, Carlos Heredia; el subjefe de la Policía provincial, Germán Videla; los jefes de Bomberos Rubén Castro y Jorge Carbajal; el piloto Matías Valenzuela; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Continúan las pericias

Mientras avanzan los estudios técnicos, los investigadores intentan reconstruir cada instancia del vuelo para establecer si el accidente respondió a un único factor o fue consecuencia de una combinación de circunstancias, publicó El Tiempo de San Juan.

Tras conocerse la tragedia, el gobernador Marcelo Orrego decretó tres días de duelo provincial en homenaje a las víctimas. En tanto, los organismos intervinientes continuarán con el análisis de la evidencia recolectada antes de emitir un informe preliminar sobre las causas del siniestro.