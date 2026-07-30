Dieron de baja a cinco empresas de medicina prepaga

La Superintendencia de Servicios de Salud dispuso el rechazo de la inscripción definitiva de cinco entidades en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP), luego de constatar que no acreditaron desarrollar actividades comprendidas por la Ley N° 26.682 ni reunir las condiciones exigidas por la normativa vigente.

Las resoluciones alcanzan a Austral Organización Médica Integral S.A., Carra Salud S.A., Codime S.A., Pangea S.A. y Rescate Centro S.A., cuyas inscripciones provisorias también fueron dejadas sin efecto.

En todos los casos, la Superintendencia llevó adelante las tareas de fiscalización correspondientes para verificar el cumplimiento de las condiciones necesarias para acceder a la inscripción definitiva. Durante ese proceso, las entidades fueron intimadas a presentar la documentación respaldatoria y a subsanar las observaciones detectadas. Sin embargo, vencidos los plazos otorgados, no presentaron la información requerida ni acreditaron reunir los requisitos establecidos por la normativa.

La medida forma parte del proceso de reordenamiento permanente del Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga, con el objetivo de garantizar que el Registro refleje únicamente a aquellas entidades que reúnen las condiciones exigidas por la normativa vigente para operar dentro del sistema.

De esta manera, la Superintendencia “fortalece las tareas de fiscalización sobre el sistema, promueve reglas claras para todos los actores y brinda mayor transparencia a los usuarios al mantener actualizado el registro oficial de entidades habilitadas para operar como empresas de medicina prepaga”.

La Superintendencia de Servicios de Salud “continúa avanzando en el reordenamiento del sistema de salud, fortaleciendo los mecanismos de fiscalización y promoviendo una gestión más eficiente y transparente, bajo los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud de la Nación”, indicaron.

Como en toda actuación administrativa, las entidades alcanzadas por las resoluciones conservan el derecho de interponer los recursos previstos por la normativa vigente o acudir a la vía judicial.