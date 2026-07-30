Ciclogénesis y tormentas fuertes: prevén lluvias intensas, ráfagas y posible granizo en Entre Ríos

El cierre de julio, y las primeras horas de agosto, se presentarán muy inestables con diversos fenómenos meteorológicos destacados sobre Argentina.

De manera gradual se van a seguir sumando los ingredientes para conformar un cierre de semana con eventos meteorológicos destacados en distintas regiones del país. Antes de que termine julio tendremos: desde el regreso de las nevadas en Patagonia y Cuyo, hasta tormentas severas con lluvias, actividad eléctrica poderosa, ráfagas y posible granizo en provincias del centro y norte argentino.

El pasado martes, y hasta las primeras horas de este miércoles, se desarrollaron tormentas fuertes a severas en el Litoral, con destacada actividad eléctrica que generó grandes contratiempos, caída de rayos en Concordia, Entre Ríos, provocando cortes de suministro eléctrico y granizo de diversos tamaños, con la correspondiente alerta temprana amarilla y naranja en parte de Misiones, Corrientes y Entre Ríos.

Un nuevo sistema de baja presión avanza desde el Océano Pacífico y comenzará a dejar sus primeros impactos en la cordillera de Cuyo con el regreso de las nevadas en los picos más altos, que ya cuenta con una capa de entre 2 y 4 metros de nieve.

El avance del sistema de bajas presiones hacia el este penetrará en la Patagonia, dejando zonas destacadas con nevadas persistentes y de variada intensidad y bajo alerta, a la cordillera de: el sur Mendoza, Neuquén y Río Negro, sobre todo durante la mañana.

Al mismo tiempo, este sistema dejará viento del noroeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden superar los 90 km/h al noroeste patagónico y sur de Mendoza que entrará en alerta, con viento blanco y reducción de visibilidad para las zonas más altas en combinación con las nevadas.

Por otro lado, la mayor parte de la franja del centro y norte del país tendrá un día sin sobresaltos meteorológicos destacados, con dominio de viento norte, ascenso de la temperatura, y solo algunas precipitaciones muy aisladas. El extremo sudoeste bonaerense y el sur de La Pampa, limitando el sur de la Región Pampeana con el norte patagónico (zona inestable anteriormente descrita por avance del frente frío).

El incremento de la humedad e inestabilidad hacia el final del jueves será notable en el centro y norte, en la previa de lo que será un cierre de semana y de mes tormentoso, de la mano de la formación de un sistema de baja presión a nivel de superficie (ciclogénesis), que dejará lluvias y tormentas de variada intensidad.

Ciclogénesis con lluvias y tormentas

El último día del mes concentrará la atención, meteorológicamente hablando, en la franja central del país por el desarrollo de la ciclogénesis, (que es un centro de bajas presiones en superficie, muy frecuente sobre nuestra región), con un aumento significativo de la inestabilidad y de la probabilidad de lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas fuertes o severas.

La Pampa, San Luis, Córdoba, Buenos Aires (incluye al AMBA), Santa Fe y Entre Ríos, serán las provincias que se destaquen con la formación de tormentas este viernes 31, con lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y sin descartar caída de granizo.

Zonas del norte bonaerense y sur de Entre Ríos y de Santa Fe, podría superar los 50 mm, en compañía de tormentas localmente fuertes, con ráfagas y granizo.

A medida que el frente frío se desplace hacia el norte, las tormentas fuertes a severas se irán desarrollando sobre el norte de la región Pampeana y hacia el Litoral y NEA durante el sábado 1, provincias que entrarán en alerta meteorológico inaugurando el mes de agosto, indica Meteored.

Pronóstico del tiempo para Paraná y la zona

El pronóstico del tiempo para Paraná anticipa un cambio de las condiciones meteorológicas a partir del viernes. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), luego de un jueves con cielo mayormente nublado y sin probabilidades de lluvia, se prevé la llegada de tormentas que se extenderán durante parte del sábado.

Para este jueves, la temperatura oscilará entre los 11 y los 22 grados. El organismo nacional pronostica cielo entre parcialmente nublado y mayormente nublado durante toda la jornada, con probabilidad de precipitaciones nula y vientos de entre 13 y 22 km/h.

El viernes llegará la inestabilidad

El viernes se presentará con un marcado aumento de la temperatura, que alcanzará una máxima de 29 grados y una mínima de 17. Sin embargo, las condiciones comenzarán a desmejorar desde la tarde.

Durante la mañana no se esperan lluvias, pero por la tarde la probabilidad de tormentas aumentará a valores de entre el 40 y el 70 por ciento. Hacia la noche, el SMN elevó esa probabilidad a un rango de entre el 70 y el 100 por ciento.

Además, para esa jornada se pronostican ráfagas de viento que podrían ubicarse entre los 51 y los 59 km/h.

Las tormentas continuarán el sábado

La inestabilidad persistirá durante la madrugada y la mañana del sábado. Para ambos períodos se estima una probabilidad de tormentas de entre el 40 y el 70 por ciento, mientras que hacia la tarde y la noche las condiciones tenderán a mejorar.

La temperatura descenderá y se ubicará entre los 18 y los 20 grados. También se prevén ráfagas de entre 42 y 50 km/h durante las primeras horas del día.

El pronóstico extendido indica que el domingo volverán las condiciones de estabilidad, con cielo parcialmente nublado y sin probabilidad de precipitaciones. La temperatura se ubicará entre los 9 y los 22 grados.

Para el lunes y el martes tampoco se esperan lluvias. Las máximas rondarán los 18 grados, con mínimas de entre 11 y 13 grados y probabilidades de precipitación de entre 0 y 10 por ciento.

En tanto, el miércoles continuará el tiempo estable, con temperaturas que irán desde los 15 hasta los 23 grados y cielo parcialmente nublado durante gran parte de la jornada.