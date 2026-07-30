El Gobierno habilitó la expulsión de extranjeros que inciten al odio contra la Argentina

El presidente Javier Milei firmó un DNU que incorporó nuevas causales para impedir el ingreso o expulsar del país a extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra los argentinos o ultrajen los símbolos patrios.
El Gobierno nacional publicó este miércoles un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) mediante el cual incorporó nuevas causales para prohibir el ingreso o disponer la expulsión de extranjeros que promuevan mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino o que ultrajen los símbolos patrios.
La medida fue firmada por el presidente Javier Milei y difundida por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), que sostuvo que la decisión respondió a las "recientes manifestaciones de hostilidad" dirigidas contra el país y sus ciudadanos.
Nuevas causales de expulsión
El texto del decreto estableció que podrá impedirse el ingreso o expulsarse del territorio nacional a "todo extranjero que dirigiere o incitare mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad, así como el ultraje a los símbolos patrios".
Desde el Gobierno nacional señalaron que la defensa de la soberanía y de los símbolos nacionales constituye un eje central de la medida.
En ese sentido, el comunicado oficial expresó: "Frente a las recientes manifestaciones de hostilidad contra la República Argentina y los argentinos, el Gobierno Nacional reafirma que la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de sus símbolos no es negociable. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".
El contexto de la decisión
Según indicó la Agencia Noticias Argentinas, la decisión se conoció luego de que, durante el último Mundial de fútbol disputado en Estados Unidos, México y Canadá, se multiplicaran manifestaciones y publicaciones en redes sociales con expresiones consideradas ofensivas hacia la Argentina y sus ciudadanos.
En ese marco, el Poder Ejecutivo resolvió ampliar las causales previstas en la normativa migratoria para incluir conductas vinculadas con la incitación al odio por motivos de nacionalidad y las acciones que impliquen un agravio a los símbolos patrios.
Con este DNU, el Gobierno busca fortalecer las herramientas legales para restringir el ingreso o disponer la expulsión de ciudadanos extranjeros cuando sus conductas sean consideradas incompatibles con las nuevas disposiciones establecidas por el decreto.