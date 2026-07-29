Reforma Previsional: gremios anunciaron acciones judiciales y afirmaron que “es el entierro de nuestros derechos”

La Reforma Previsional quedó convertida en ley este miércoles luego de que la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobara el proyecto denominado "Restauración del equilibrio y fortalecimiento del Sistema Previsional".

Tras la sanción, dirigentes sindicales rechazaron la iniciativa impulsada por el Gobierno provincial, anunciaron que recurrirán a la Justicia y advirtieron que buscarán frenar su aplicación por considerar que vulnera derechos adquiridos de trabajadores y jubilados.

Mientras se desarrollaba la sesión legislativa, organizaciones sindicales nucleadas en la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones mantuvieron una movilización frente a Casa de Gobierno. La protesta se extendió durante toda la jornada y continuó una vez conocida la votación, en un clima de fuerte malestar entre los manifestantes.

Después de más de cinco horas de debate parlamentario, el proyecto obtuvo 18 votos a favor —15 del bloque Juntos por Entre Ríos y tres de La Libertad Avanza— y 12 votos en contra, correspondientes a 11 legisladores del Justicialismo y un diputado de La Libertad Avanza. Además, tres diputados estuvieron ausentes.

Los gremios anticipan una batalla judicial

Desde la Multisectorial en Defensa de la Caja de Jubilaciones aseguraron que la discusión legislativa no pone fin al conflicto y confirmaron que comenzará una nueva etapa en los tribunales.

El secretario general de la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER), José María Segura, sostuvo que la norma presenta numerosos cuestionamientos constitucionales y aseguró que la respuesta judicial será amplia. "Esta ley adolece de una cantidad enorme de inconstitucionalidades", afirmó el dirigente sindical durante la manifestación realizada frente a la Legislatura.

Segura consideró además que la reforma afecta derechos adquiridos y adelantó que habrá una fuerte reacción de trabajadores y organizaciones gremiales. "En forma individual y en forma colectiva de las organizaciones, no tengo duda de que va a haber miles de presentaciones judiciales", advirtió.

AGMER confirmó que acompañará las acciones legales

En la misma línea se expresó el secretario general de AGMER, Abel Antivero, quien confirmó que el gremio respaldará la estrategia judicial impulsada por la Multisectorial. "Encontraremos los argumentos o los fundamentos legales como para avanzar en la denuncia de la inconstitucionalidad. Iremos por el camino de la Justicia", aseguró el dirigente docente.

Durante toda la sesión legislativa, trabajadores provenientes de distintos puntos de Entre Ríos permanecieron concentrados en Plaza Carbó, a la espera de la definición parlamentaria.

Los gremios ratificaron que las acciones no concluirán con la sanción de la ley y anticiparon que combinarán medidas judiciales con nuevas instancias de movilización para intentar impedir la aplicación de la reforma previsional.

"Asistimos al entierro de nuestros derechos"

Tras conocerse el resultado de la votación, referentes sindicales volvieron a expresar su rechazo en la explanada de Casa de Gobierno.

La dirigente de la Asociación del Personal Superior (APS), Alejandra Levrand, calificó la aprobación como un duro retroceso para los trabajadores estatales. "Hemos asistido al entierro de nuestros derechos, de nuestras conquistas. A mano alzada de diputados, que lejos están de la gente, lejos están de los trabajadores, lejos están de los jubilados", manifestó a Elonce.

La representante sindical sostuvo además que la ley representa "el ajuste más atroz" para trabajadores y jubilados entrerrianos y cuestionó el proceso de discusión de la iniciativa.

"Se ha votado el ajuste más atroz que tendremos los trabajadores y jubilados entrerrianos. Y esto es gracias a un gobierno que vino a ajustar; que, en vez de hacer una reforma escuchando a los trabajadores y con las propuestas que hicimos, lo hizo a espaldas de los trabajadores y votando el ajuste", expresó.

Advierten sobre el impacto en docentes y jubilados

Desde AGMER también manifestaron preocupación por las consecuencias que, según consideran, tendrá la nueva legislación sobre el sistema previsional.

Una dirigente docente de Agmer, aseguró que la reforma afectará especialmente a quienes dependen de salarios y jubilaciones docentes. "Es tremendo para la sociedad entrerriana, sobre todo para los trabajadores. La Reforma Previsional va a empobrecer mucho más a todos los que vivimos de un sueldo docente o de un sueldo de jubilado docente", afirmó.

Finalmente, advirtió que los efectos de la ley comenzarán a percibirse con su implementación. "A medida que esto se vaya aplicando, se van a ir dando cuenta de que fue un error y que va a ser una catástrofe para la sociedad entrerriana", concluyó.

Con la sanción definitiva, la reforma previsional iniciará ahora su proceso de promulgación. Paralelamente, los gremios adelantaron que avanzarán con las primeras presentaciones judiciales para intentar declarar la inconstitucionalidad de distintos artículos de la norma y frenar su aplicación.

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