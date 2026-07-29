Convocaron a un paro docente nacional para el lunes 3 de agosto

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro docente nacional para el próximo lunes 3 de agosto, jornada en la que se reanudarán las clases tras las vacaciones de invierno en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, entre otras jurisdicciones.

La organización sindical informó que la medida de fuerza responde a "la permanente negativa del Gobierno de convocar a la paritaria nacional docente", situación que, según sostuvo, implica el incumplimiento de la legislación vigente y el desconocimiento del ámbito de negociación para discutir salarios, condiciones laborales, formación e inversión educativa.

Además, el gremio denunció que "mientras se profundiza el desfinanciamiento del sistema educativo, los salarios docentes continúan perdiendo poder adquisitivo, se mantiene el incumplimiento en la restitución del FONID y de los fondos nacionales para la educación y avanzan iniciativas que buscan recortar derechos laborales, previsionales y el derecho social a la educación".

Los reclamos del gremio

CTERA exigió la "convocatoria urgente a la paritaria nacional docente", un aumento salarial que permita recuperar el poder adquisitivo y la restitución y pago inmediato del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), además de los fondos nacionales destinados a la educación.

También reclamó la sanción de una nueva Ley de Financiamiento Educativo y expresó su rechazo a "toda reforma jubilatoria" y al proyecto de Ley de Libertad Educativa, al considerar que constituye "un grave avance sobre el derecho social a la educación, la libertad de enseñanza, el trabajo docente y la responsabilidad indelegable del Estado de garantizar una educación pública, democrática, inclusiva y de calidad para todas y todos".

Asimismo, la entidad pidió una mayor inversión en infraestructura escolar, comedores, becas, conectividad y programas socioeducativos.

Convocatoria a una jornada de lucha

En el marco del conflicto que mantiene con el Gobierno nacional, CTERA convocó a los trabajadores de la educación de todo el país a participar de una jornada de protesta.

"Construir una masiva jornada de lucha, junto a las organizaciones sindicales, estudiantiles y la comunidad educativa, para defender la escuela pública, los derechos de los docentes, los estudiantes y los jubilados", expresó la organización en el comunicado.