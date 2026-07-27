Paro de AGMER: "El miércoles la reforma previsional tiene que ser rechazada", dijo Fimpel

La secretaria adjunta de AGMER, Lía Fimpel, se refirió al paro docente anunciado por 24 horas con movilización para el próximo miércoles 29 de julio en Entre Ríos. La medida de fuerza busca expresar el rechazo del gremio al proyecto de reforma previsional que se debate en la Legislatura provincial y también reclamar mejoras salariales y laborales.

Desde la sede central del sindicato, la dirigente confirmó a Elonce que la concentración comenzará a las 9.30 horas en la Caja de Jubilaciones y culminará con una marcha hacia Casa de Gobierno.

Cuestionamientos al tratamiento legislativo

Durante la entrevista, Fimpel cuestionó el tratamiento que recibió la iniciativa en la Cámara de Diputados y reivindicó que "no hubo un verdadero tratamiento ni un debate en comisión". En este sentido, expuso que "el miércoles la reforma previsional tiene que ser rechazada".

Según explicó, el proyecto avanzó con rapidez pese a las objeciones planteadas por sindicatos y distintos sectores afectados. "No se nos permitió terminar de responder las interpelaciones que habíamos tenido por parte de los legisladores", expuso.

Además, señaló que "había posturas ya tomadas, más allá de lo que argumentemos sobre por qué esta reforma va a afectar no solo a los docentes, sino a los trabajadores, a los jubilados y a las comunidades en general".

El rechazo a los cambios jubilatorios

Otro de los puntos centrales del reclamo es el impacto que, según AGMER, tendrá la reforma sobre las futuras jubilaciones docentes. Fimpel rechazó la postura oficial respecto del mantenimiento del 82% móvil.

Explicó que el nuevo cálculo sobre un promedio actualizado de los últimos 15 años y la continuidad de los aportes una vez jubilados reducirán el haber inicial: "No sabemos ni nadie explica cómo va a ser y quién va a determinar ese promedio actualizado".

Finalmente, la dirigente adelantó que AGMER convocará en los próximos días a un nuevo congreso provincial para definir la continuidad del plan de lucha. "Vamos rumbo a un congreso de la entidad, sobre todo frente a lo que pasa con lo previsional, pero también con la preocupación que tenemos por la cuestión salarial", concluyó.