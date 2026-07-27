Josefa celebró sus 100 años rodeada del cariño de familiares y amigos

REDACCIÓN ELONCE
Josefa celebró sus 100 años en el Hogar San Vicente de Paul de Paraná, donde recibió el afecto de familiares, amigas y cuidadores. Emocionada, agradeció el homenaje y compartió cuál fue el deseo que pidió en una fecha tan especial.
Josefa celebró sus 100 años este lunes en el Hogar San Vicente de Paul de Paraná, donde fue homenajeada con una emotiva celebración organizada por quienes la acompañan diariamente. Familiares, amigas, cuidadores y residentes compartieron un momento cargado de emoción para reconocer el recorrido de toda una vida y acompañarla en un aniversario muy especial.
La protagonista de la jornada dialogó con Elonce y expresó la felicidad que sintió por el festejo preparado en su honor. “Estoy muy alegre, muy contenta con unas amigas. No creía el recibimiento que me hicieron”, manifestó con una sonrisa, visiblemente emocionada por las muestras de afecto recibidas.
Al ser consultada sobre el deseo que pidió al soplar las velitas, Josefa no dudó en su respuesta y expresó con sencillez: “Salud”, una palabra que sintetizó el anhelo de continuar disfrutando de esta nueva etapa de su vida.
Un siglo de vida acompañado por el afecto de su familia
La celebración reunió a familiares que llegaron especialmente para compartir el centenario de Josefa. Entre ellos estuvo una integrante de la familia oriunda de Chaco, quien no ocultó su emoción por el acontecimiento.
“Lo estamos viviendo muy bien. Mi suegra es divina”, expresó durante la entrevista, mientras acompañaba a la homenajeada en una jornada que quedará grabada en la memoria de todos los presentes.
La sobrina de Josefa también destacó la importancia de poder celebrar junto a ella este aniversario tan especial. “Feliz de que llegara a tantos años. Es la única tía que nos queda. La queremos mucho y vamos a pedir por un añito más”, afirmó con emoción.
Una vida marcada por la alegría y el cuidado
Otro de los familiares recordó una de las características que siempre distinguieron a Josefa a lo largo de su vida. “Maruca siempre ha estado con una sonrisa permanente para toda la familia”, expresó al destacar el carácter afectuoso y optimista que la acompañó durante todos estos años.
En el mismo sentido, otro de los presentes resumió el deseo compartido por toda la familia para el futuro de la cumpleañera: “Un deseo para ella es que siga como está”.
Quien también vivió la celebración con enorme emoción fue la cuidadora que acompañó a Josefa durante cinco años. Recordó el vínculo construido día tras día y la ilusión que ambas compartían de llegar a este momento. “Nosotros lo vivimos emocionadas y contentas. Yo la cuidé por cinco años a ella. Fui su compañera 24/7 y siempre decíamos que cuando llegar a 100 años íbamos a cortar la calle porque su salud siempre estuvo perfecta. Se la cuidó mucho en los alimentos así que hoy está celebrando sus 100 años por gracia de Dios”, relató.
El festejo concluyó entre abrazos, saludos y aplausos para Josefa, quien celebró un siglo de vida rodeada del cariño de quienes la acompañaron en cada etapa de su historia y de quienes hoy continúan compartiendo con ella este presente lleno de afecto.