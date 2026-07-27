Turismo en Paraná: UTHGRA advirtió una baja actividad y un 80% de informalidad en inspecciones

La temporada turística de vacaciones de invierno dejó un balance negativo para el sector hotelero y gastronómico de Entre Ríos, según advirtió la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA). Desde el gremio aseguraron que la actividad volvió a registrar una caída respecto del año pasado y alertaron por el avance de la informalidad laboral, la falta de inversiones y la pérdida de puestos de trabajo.

El secretario general de UTHGRA Paraná, José Trlin Carelli, señaló a Elonce que el movimiento turístico estuvo muy por debajo de lo esperado, incluso durante la semana de vacaciones de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, principal mercado emisor para la provincia.

"El movimiento no es lo esperado. La costa del Paraná siempre tiene una fuerte temporada en invierno, pero este año estuvo muy por debajo de lo que venimos acostumbrados", afirmó.

La crisis económica golpea al turismo

Para el dirigente sindical, la principal explicación de la caída de la actividad es el deterioro del poder adquisitivo de las familias. "Hace mucho tiempo que la situación económica del país no es la propicia para que la gente destine recursos al esparcimiento, salir a comer o viajar", sostuvo.

Incluso, consideró que el panorama empeoró respecto de 2025. "La situación es peor que el año pasado. Año tras año viene empeorando la actividad y no vemos un horizonte claro de recuperación", expresó.

Según explicó, las promociones o campañas de difusión ayudan, pero no alcanzan si la economía familiar continúa resentida.

Balance de UTHGRA Paraná sobre la temporada de invierno (foto ilustrativa)

Detectaron un 80% de empleo informal

Trlin Carelli indicó que el gremio monitorea permanentemente el comportamiento del mercado laboral a través de las altas tempranas de trabajadores registrados.

Aseguró que el número de incorporaciones permanece estancado desde hace tiempo, lo que anticipa un escenario preocupante para el empleo. "Eso significa puestos de trabajo que no se generan y, muchas veces, empleos que directamente se pierden", advirtió.

El dirigente agregó que uno de los mayores problemas del sector es el elevado nivel de trabajo no registrado.

Turismo en Paraná: UTHGRA advirtió una baja actividad y un 80% de informalidad en inspecciones

Durante las inspecciones realizadas recientemente por el sindicato en establecimientos gastronómicos y hoteleros, encontraron un alto porcentaje de trabajadores sin registrar. "La semana pasada detectamos casi un 80% de informalidad en las inspecciones que realizamos tanto en Paraná como en el interior", reveló.

Explicó que esa situación perjudica directamente a los trabajadores, que quedan sin aportes jubilatorios ni cobertura social, y además genera competencia desleal entre los establecimientos. "No es lo mismo competir con un negocio que tiene a todos sus empleados registrados que con otro que trabaja completamente en negro", remarcó.

Se mantiene la preocupación por el cierre de hoteles

Consultado sobre la situación del alojamiento, Trlin Carelli recordó que durante el año pasado cerraron seis hoteles en Entre Ríos. Dos de ellos estaban ubicados en Paraná, otros dos en La Paz y los restantes en Victoria. "No tenemos reportes de nuevos cierres este año, pero cuando un hotel baja sus persianas es muy difícil que vuelva a abrir", sostuvo.

También señaló que el crecimiento de las plataformas de alquiler temporario modificó el mercado del alojamiento y dificultó aún más la recuperación de los establecimientos tradicionales.

Hotel Posta del Sol (foto archivo)

Sin nuevas inversiones en el sector

El titular de UTHGRA Paraná aseguró que actualmente no existen proyectos importantes de inversión hotelera en la provincia. La única iniciativa conocida corresponde al antiguo Hotel Posta del Sol, en la capital entrerriana, donde tiempo atrás se había mencionado la posibilidad de instalar un establecimiento de la cadena Howard Johnson.

Sin embargo, aclaró que desconoce si ese proyecto continúa vigente. "No conozco inversiones nuevas en el sector, más allá de aquella promesa sobre el hotel que cerró", señaló.

Balance de UTHGRA Paraná sobre la temporada de invierno (foto ilustrativa)

Apuestan a la capacitación para mejorar el servicio

Pese al contexto adverso, el sindicato continúa desarrollando programas de formación para trabajadores del sector.

Trlin Carelli destacó que UTHGRA Paraná ofrece cursos permanentes de cocina, mozo, mucama y otras especialidades vinculadas con la hotelería y la gastronomía. Además, anunció que este año egresará la primera promoción del curso de inglés que se dicta en la sede sindical.

"Trabajamos permanentemente en la capacitación porque el nuevo turista necesita estar muy bien atendido y nuestros trabajadores hacen un enorme esfuerzo para prepararse", afirmó.

Durante la entrevista también respondió a la inquietud sobre la disponibilidad de mano de obra calificada y aseguró que el sindicato mantiene una política permanente de formación para abastecer la demanda del sector.