Esteban Bogado cumplió el sueño de salir al Monumental junto a los jugadores de River

Esteban Bogado escribió un nuevo capítulo en su historia de superación al cumplir uno de sus mayores sueños: visitar el estadio Monumental e ingresar al campo de juego junto a los futbolistas de River Plate, gracias a una invitación de la Fundación River. El emotivo momento llegó apenas unos meses después de haber sobrevivido a una grave descarga eléctrica que puso en riesgo su vida y lo mantuvo internado durante 31 días en el Hospital San Roque de Paraná.

Las imágenes del niño recorriendo uno de los escenarios más emblemáticos del fútbol argentino despertaron una gran emoción entre quienes siguieron de cerca su recuperación. El gesto de la Fundación River permitió que Esteban viviera una experiencia inolvidable, transformando una historia marcada por el sufrimiento en un recuerdo cargado de esperanza.

El pequeño había conmovido a Paraná y a toda la provincia luego del grave accidente ocurrido en marzo, cuando recibió una descarga eléctrica al intentar recuperar una pelota. Desde entonces, su evolución fue acompañada por una enorme muestra de solidaridad de la comunidad.

Un premio después de una larga recuperación

Tras semanas de incertidumbre, múltiples intervenciones médicas y un extenso proceso de rehabilitación, Esteban logró volver a sonreír. La visita al Monumental representó mucho más que un recorrido por la cancha de River: simbolizó el cumplimiento de un sueño que parecía muy lejano cuando luchaba por su vida en una cama de terapia intensiva.

El niño fue invitado por la Fundación River y tuvo la posibilidad de salir al campo de juego junto a los jugadores, una experiencia que quedará grabada para siempre tanto para él como para su familia.

Foto: Elonce.

La historia de Esteban se convirtió en un ejemplo de fortaleza y resiliencia. Su recuperación fue seguida con atención por miles de entrerrianos, que celebraron cada avance y ahora compartieron la alegría de verlo disfrutar de un momento tan especial.

La causa judicial avanza hacia el juicio

Mientras Esteban continúa con su recuperación, la investigación judicial por el hecho dio un nuevo paso. La fiscal Patricia Yedro solicitó la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al sacerdote César Jesús Schmidt, de 66 años, acusado del delito de tentativa de homicidio.

Foto: Archivo.

El Ministerio Público Fiscal adelantó que solicitará una pena de seis años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo, pedido que también será acompañado por la querella. Concluida la etapa de investigación penal preparatoria, ahora será el juez de Garantías, Eduardo Ruhl, quien deberá resolver si hace lugar al requerimiento para que el caso sea debatido en un juicio oral y público.

Por su parte, la defensa del sacerdote anticipó que buscará evitar el juicio mediante un pedido de sobreseimiento. En forma subsidiaria, intentará modificar la calificación legal de la imputación y también analiza plantear la inimputabilidad del acusado.

La reconstrucción del hecho

El episodio que originó la causa ocurrió el 7 de marzo, alrededor de las 13, en una vivienda ubicada sobre calle Lamadrid al 2100 de la ciudad de Paraná.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el sacerdote habría instalado una conexión eléctrica precaria desde un tomacorriente del interior de la vivienda hacia una malla metálica colocada sobre el perímetro del inmueble. La acusación sostiene que esa instalación permanecía energizada de manera permanente.

La vivienda del sacerdote. Foto: Elonce.

El riesgo se concretó cuando Esteban Bogado intentó recuperar una pelota que había caído dentro del patio y tomó contacto con el tejido electrificado. Como consecuencia de la descarga sufrió lesiones de extrema gravedad y permaneció 31 días internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital San Roque. Los informes médicos incorporados al expediente detallaron quemaduras en la pierna izquierda, el muslo, la región inguinal, la palma de la mano izquierda y la zona temporal derecha.

Las pruebas incorporadas al expediente

Entre los principales elementos de prueba figura un informe técnico elaborado por ENERSA, que concluyó que la descarga no fue consecuencia de una falla en la red pública de distribución eléctrica, sino de una instalación perteneciente al inmueble donde ocurrió el hecho.

Según la acusación fiscal, esa conexión constituía una fuente permanente de energía con capacidad suficiente para provocar la muerte de cualquier persona que tomara contacto con el tejido metálico.

La vivienda del sacerdote. Foto: Elonce.

Con esos elementos, la Fiscalía consideró que existen pruebas suficientes para sostener la imputación por tentativa de homicidio y avanzar hacia el juicio oral. Mientras la Justicia define los próximos pasos del proceso, Esteban continúa escribiendo una historia distinta, marcada por la recuperación, los sueños cumplidos y el acompañamiento permanente de toda una comunidad.