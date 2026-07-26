Patronato perdió por la mínima con Midland por la fecha 22 de la Primera Nacional

REDACCIÓN ELONCE
Patronato cayó 1-0 ante Midland como visitante por la 22ª fecha de la Zona B de la Primera Nacional. El conjunto entrerriano no logró generar peligro en los momentos decisivos y descendió al 17° puesto de la tabla.
Patronato sufrió una nueva derrota en la Primera Nacional al caer por 1-0 frente a Midland, en el estadio Ciudad de Libertad, por la 22ª fecha de la Zona B. El equipo dirigido por Marcelo Candia no encontró los caminos para romper el cero, recibió el único gol del encuentro en el segundo tiempo y quedó relegado al 17° puesto del campeonato con 22 unidades, cada vez más lejos de los puestos de Reducido.
El Rojinegro afrontó un partido parejo durante buena parte de la tarde, aunque le costó imponer condiciones en ofensiva. Midland tomó la iniciativa en varios pasajes del juego, mientras que la visita apostó por un esquema ordenado en defensa para intentar lastimar de contragolpe.
Durante los primeros minutos ninguno de los dos equipos consiguió generar situaciones claras de gol. La posesión fue repartida y las aproximaciones carecieron de profundidad, por lo que el desarrollo se mantuvo equilibrado y con escasas emociones frente a los arcos.
Un primer tiempo con pocas emociones
La primera incidencia destacada llegó a los 25 minutos, cuando Renzo Reynaga, por Patronato, y Jesús Camaño, en Midland, protagonizaron un cruce en la mitad de la cancha que derivó en una tarjeta amarilla para ambos futbolistas.
Con el correr de los minutos, el conjunto local intentó asumir el protagonismo, aunque se encontró con una defensa visitante bien plantada que logró neutralizar cada intento de ataque. Patronato, por su parte, tampoco consiguió inquietar al arquero Mauro Leguiza.
Así, ambos equipos se fueron al descanso igualados sin goles, en un trámite cerrado y con pocas oportunidades, dejando abierta la expectativa para el complemento.
Midland encontró el gol y Patronato no reaccionó
En el inicio de la segunda etapa, Patronato adelantó algunos metros en el campo de juego con la intención de ganar presencia ofensiva. Marcelo Candia movió el banco de suplentes con los ingresos de Gonzalo Salega por el lesionado Luciano Pacco y de Juan Barinaga por Renzo Reynaga para intentar modificar el desarrollo.
A los 21 minutos, Midland había logrado convertir por intermedio de Ezequiel Bulacio, pero el tanto fue correctamente invalidado por posición adelantada. Sin embargo, el aviso anticipó lo que sucedería pocos minutos después.
A los 26 minutos llegó la diferencia definitiva. Un centro enviado desde el sector derecho encontró a Lautaro Díaz Laharque, quien controló el balón dentro del área y definió para establecer el 1-0 que terminó siendo decisivo para el resultado final.
Sin respuestas en el cierre
Después del gol, Patronato buscó adelantarse en el terreno, aunque volvió a mostrar dificultades para generar situaciones claras. La oportunidad más importante llegó a los 31 minutos con un remate de Diego Armando Díaz que pasó muy cerca del arco defendido por Leguiza.
En el tramo final ingresaron Valentín Villarreal, Franco Soldano y Hernán Rivero en reemplazo de Augusto Picco, Alejo Miró y Diego Armando Díaz. El conjunto entrerriano acumuló hombres en ataque, mientras Midland se replegó para defender la ventaja.
La ocasión más clara para el empate fue un cabezazo de Soldano que se fue por encima del travesaño. Sin ideas en los últimos minutos, Patronato no logró quebrar la resistencia del equipo bonaerense, que aseguró tres puntos importantes para mantenerse en zona de Reducido.
Con esta derrota, el Rojinegro quedó 17° en la Zona B con 22 puntos y deberá recuperarse rápidamente cuando reciba el próximo domingo a Quilmes en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, desde las 15.30, con la obligación de volver al triunfo para no seguir perdiendo terreno en el campeonato.